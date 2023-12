Gdje dočekati 2024. godinu: donosimo deset ideja za najbolji tulum

Gdje ćemo za Novu godinu, pitanje je kojim si mnogi razbijaju glavu uoči silvestarske noći. Dočeci na otvorenome na gradskim trgovima svakako su najpovoljnija opcija u inflacijskoj godini, no za one koji se odluče počastiti proslavom u hotelu ili klubu, na raspolaganju je dosta široka ponuda. No, neće im biti baš jednostavno izabrati opciju koja obećava najbolji tulum, i to zato što će se morati poprilično namučiti da otkriju cijenu takve zabave. Naime, hoteli na svojim internetskim stranicama detaljno opisuju što nude u novogodišnjoj noći, no nerijetko skrivaju cijenu. Pokušali smo utvrditi što nude i koliko stoje proslave diljem Hrvatske, a donosimo nekoliko primjera.

Boutique Hotela Alhambra na otoku Lošinju obećava, kako kažu, pravu poslasticu za sva osjetila koja počinje 30. prosinca. Pri dolasku će gosti uživati u druženju i večeri u njihovom restoranu Alfred Keller nagrađenom Michelinovom zvjezdicom, a DJ Dalibor Matanić začinit će ugođaj opuštajućom i virtuoznom svirkom. Staru godinu gosti mogu proslaviti šetnjom duž uvale Čikat, opuštajući se uz spa tretman ili se pak pridružiti privatnom obilasku povijesnih vila uz čašu šampanjca. Navečer mogu birati između dinamičnog buffeta uz DJ glazbe ili jedinstvene večere, odnosno rapsodije vina i hrane uz glazbu za koju je zadužen Leon Brenko Trio. U ponoć će se gosti okupiti na plaži kako bi pjenušcem nazdravili novoj 2024. godini, nakon čega ih nastavljaju zabavljati Željka Veverec At Ease Quartet... Cijene paketa kreću se od 890 eura.

Uz smještaj u odabranoj sobi s bogatim doručkom, doček Nove godine u hotelu Lone u Rovinju uključuje japansku večeru u 6 sljedova s DJ glazbom u restoranu Tekka by Lone, ili buffet večeru uz glazbu uživo u restoranu ON i E, prošireno slatkim i slanim kutkom nakon ponoći. Nude i posebnu dječju novogodišnju buffet večeru. Cijena paketa kreće se od 868 eura.

Za ukupno 540 eura dvije osobe tri noći (30.12.-2.1.) – uključujući novogodišnju – mogu provesti u hotelu Aminess Laguna u Novigradu. Cijena, među ostalim, uključuje noćenje s buffet doručkom, buffet večeru, 30. prosinca Večer novigradskih ribara, 31. prosinca svečanu silvestarsku večeru, 1. siječnja BBQ večeru.

Novogodišnji tulum u Fužinama počinje točno u 12 sati, ispraćajem Stare godine. Za cijenu od 120 eura, Hotel Bitoraj u Fužinama nudi posebnu novogodišnju večeru u srcu Gorskog Kotara. Za dobru atmosferu silvestarske noći bit će zadužen veseli “Trio Harmony”.

Hotel Zonar u Zagrebu pripremo je “Zagrijavanje za doček 2024”, buffet večeru na Silvestrovo u NRG restoranu u prizemlju hotela, od 19 do 22.30 sati. Cijena večere je 60 eura po osobi, a u nju je uključen i širok izbor pića. Gosti svoju večer mogu nastaviti na RNB Confusion party dočeku na Mezaninu koji počinje u 21.30 te traje do ranih jutarnjih sati, a cijena ulaznice za goste smještene u Zonaru Zagreb iznosi 10 eura. Ako niste smješteni u Zonaru Zagreb, a želite novogodišnju noć provesti na RNB Confusion party dočeku, svoje ulaznice možete kupiti po cijeni od 15 do 35 eura.

Zagrebački Peron 16 nudi doček Nove godine uz dva vrhunska benda Barabe te Picardia Banda iz Sarajeva, kao i "all inclusive" ponudu hrane uz bogati toplo hladni švedski stol i raznovrsnu ponudu pića koja uključuje aperitive, vina, pivo, žestoka pića te sokove i vodu. Cijena ulaznice je 120 te 150 eura.

Cijena dočeka u zagrebačkoj Esplanadi uz cjelovečernji program iznosi 290 eura po osobi te uključuje pjenušac dobrodošlice uz fine zalogaje, gala večeru od šest sljedova jela, neograničenu konzumaciju odabranih vina, pjenušac u ponoć, gulaš za okrepu i specijalne rekvizite za proslavu. Novogodišnja proslava u Esplanadi za djecu od četiri do deset godina iznosi 155 eura po djetetu te uključuje raskošan bife jelovnik, dječji pjenušac u ponoć te neograničenu konzumaciju sokova i vode. Ponuda je dostupna za roditelje koji borave u hotelu ili planiraju doček u jednom od hotelskih prostora.

Novu 2024. godinu dočekati možete i u kinu. CineStar po cijeni od 109 eura u kinu Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu ponovno (četvrtu godinu zaredom) nudi all inclusive Filmski doček. To podrazumijeva prosecco, bogat filmski program prije i poslije ponoći (Aquaman i izgubljeno kraljevstvo, Ferrari, Ubojice cvjetnog mjeseca, Napoleon, Wonka, Barbie, Pun pogodak), DJ-a, večeru, neograničeno piće u baru te neograničeno piće i grickalice za dvoranu. Zadnji dan prodaje karata za Filmski doček 2024. je 30. prosinca.

Zanimljiva lokacija za doček 2024. u Zagrebu je i Eateria, restoran koji spaja vrhunsku kuhinju i jedan od najljepših pogleda na grad. Nalazi se na 7. katu poslovne zgrade, okružen staklenim stijenama, pa je pogled na okićeni grad sjajan. Novogodišnji program podrazumijeva vrhunsku hranu, pažljivo odabrana vina, izvanrednu glazbu (Robert Vnuk i Marta Kuliš) i nezaboravan pogled na vatromet u Zagrebu. Predviđena su dva menija, jedan je klasičan za ljubitelje raznolikih okusa, a drugi je vegetarijanski i bez glutena. Cijena ulaznice iznosi 110 eura po osobi.

Novogodišnja bajka u Trakošćanu – aranžman je to kojeg nudi Hotel Trakošćan, od 29. prosinca do 2. siječnja. Cijena paketa za dvije odrasle osobe (za dijete mlađe od tri godine se ne plaća) su 599 eura za tri dana i dva polupansiona, a 719 eura za četiri dana i tri polupansiona. Ponuda uključuje smještaj u dvokrevetnim standard sobama, bogati doručak i večeru, korištenje hotelskog bazena, unutarnje finske sauna i vanjske panoramic finske saune, ulaznice za dvorac Trakošćan, degustaciju vina 30. prosinca, kao i tamburaški sastav uz buffet večeru istoga dana. Za Silvestrovo je planirano popodnevno druženje u bistrou Trakošćan podno dvorca uz kuhane kobasice i kuhano vino, a za sam doček glazbeno-zabavni sastav uz gala posluživanu večeru, ponoćno jelo, pjenušac u ponoć...