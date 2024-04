Nema inflacije za roditelje u Zagrebu: Izdvojit će za rođendan svojih najmlađih i nekoliko stotina eura

Imam dvoje djece, curicu u četvrtom razredu i klinca u vrtiću, a gotovo da se ne mogu sjetiti da je itko od njihovih prijatelja slavio rođendan igdje drugdje nego u igraonici. Ljudima je tako jednostavnije. Rijetko tko ima stan za velike rođendanske proslave, a djeca često zovu i cijeli razred ili vrtićku grupu. Dok su u igraonici, pod nadzorom su, zabavno im je, nešto pojedu. Definitivno je praktičnije nego doma imati cijelu gungulu, ionako potrošiš, a i roditelji se ta dva, tri sata u miru podruže. Istina, igraonice stvarno nisu jeftine, ali, opet, to je jednom godišnje... – prepričava svoje iskustvo jedna zagrebačka mama, koja je upravo u potrazi za igraonicom u kojoj će njezina osnovnoškolka početkom svibnja slaviti deseti rođendan. Školskoj pak djeci male igraonice često više nisu pretjerano zanimljive i u fokusu su im veliki zabavni parkovi, koji svojim sadržajima mogu zadovoljiti i rođendanska slavlja odraslih. Cijene? Ovisi, dakako, o broju djece i sadržajima, a osnovni se paketi kreću od stotinjak eura naviše.

U zaprešićkom Family parku, primjerice, osnovni paket za desetero djece, koji uključuje rođendansku tortu, vikendom stoji oko 120 eura, a tijekom tjedna 15 posto manje.

– I mogu vam reći, dosta ljudi preferira rođendanske proslave preko tjedna. Za tu razliku od 15 posto uzmu, recimo, hranu. Ne znam je li to pokazatelj standarda, ali činjenica je da se dosta ljudi vodi takvom računicom. Ima, naravno, i onih koji ne gledaju cijenu i nije im problem za dječji rođendan izdvojiti i 500-600 eura. Većina rođendana, međutim, bude s 15 do 20 djece, uz tortu i hranu, po cijeni od 180 do 200 eura – otkriva voditelj Marin Mrkonjić.

Rođendanska proslava može se, naravno, uvećati nastupom mađioničara ili nekog drugog kostimiranog lika, oslikavanjem lica, kartingom ili vožnjom vlakićem, poklonom za slavljenika, vrtuljkom te raznim drugim atrakcijama. Rođendaonice u ponudi imaju i niz tematskih proslava pa malo dječjih želja može ostati neispunjeno. Naravno, pod uvjetom da roditeljima ruke nisu vezane financijama. Neki, dakako, nemaju financijskih problema pa za rođendan svom pomlatku u novozagrebačkom obiteljskom zabavnom centru, recimo, izbroje i devetstotinjak eura. Cijena toliko naraste ako se uzme cijeli Amazingin paket uz posebnu tematsku dekoraciju, a broj malih uzvanika premaši tridesetero djece.

– Takvi rođendani traju po tri i pol sata, ali su ipak relativno rijetki. Za djecu do šest godina većina roditelja uzima kompletan Amazingin paket, s hranom i pićem, gdje mališani uživaju u svim našim atrakcijama, po cijeni od 279 eura za osmero djece, odnosno 259 eura uz popust. Tijekom tjedna uključen je i prijevoz od kuće, škole ili vrtića do nas. Uglavnom su, međutim, rođendani veći, za petnaestero djece, što stoji 482 eura. U posljednje su vrijeme, recimo, sve traženije i rođendanske proslave s uključenom vožnjom kartinga, ali između ukupno 20 različitih rođendanskih paketa prilagođenih raznim budžetima imamo i rođendane od 199 eura za osmero uzvanika ili popularne Escape Room rođendanske pakete za petero već od 175 eura – kazuje Josipa Sokač, voditeljica marketinga u Amazingi. Onamo, dodaje, slaviti rođendan, uz male Zagrepčane, dolaze i djeca iz okolice Zagreba, ali i iz Varaždina, Siska, Karlovca, pa čak i Slovenije.

Rođendan, naravno, može biti i tematski događaj sa superjunacima, dinosaurima..., kakve posebno vole dječaci, ili primjerice plesni, s beauty tematikom ili slično, kakve često biraju djevojčice. Proslava može imati i dašak avanture sa ziplineom, penjanjem, potragom za blagom ili nogometom koji se igra velikim loptama u koje igrači uđu. Čuda ima svakojakih i prije odluke definitivno valja izdvojiti malo vremena da se sve pažljivo istraži. Tko se pritom odluči za neki od dva zabavna parka što se zajedno prostiru na 8000 četvornih metara u Škorpikovoj ulici, Igrandia i Marsupia, recimo, treba računati s rasponom cijena rođendanskih paketa od 160 do 350 eura.

– Većina roditelja uzima rođendanske zabave po srednjoj cijeni od 240 do 280 eura. Na proslavama u prosjeku bude dvadesetak djece, a najveći koji smo organizirali imao je pedeset uzvanika. Jedna osmogodišnja curica pozvala je cijeli razred, ekipu iz plesne škole, obitelj... – govori Vlatka Matunec, voditeljica marketinga u Igrandiji i Marsupiji, te otkriva kako odjednom ili na rate plaća podjednaki broj roditelja.

Rate su, očekivano, češće opcija kada je riječ o većim rođendanima i iznosima, ali roditelji svakako nastoje ispuniti želje svojih mališana. To potvrđuju i naši sugovornici, koji kažu kako potražnja za organizacijom rođendana ne jenjava. Inflacija i opća poskupljenja nisu se, vele, posebno odrazili. Štoviše, u sva tri spomenuta velika zabavna parka kažu kako im posao iz godine u godinu raste.