Još uvijek niste očistili ovaj dio u autu? Sada vam je zadnji trenutak, u protivnom riskirate zdravlje

Gotovo svaki vozač susreo se s karakterističnim, neugodnim mirisom koji podsjeća na vlažan podrum ili stare čarape, a koji se javlja pri uključivanju klima-uređaja. Glavni krivac za tu pojavu je isparivač, ključni dio rashladnog sustava skriven duboko iza instrumentne ploče. Tijekom rada, na njegovoj se hladnoj površini kondenzira vlaga iz zraka, stvarajući idealno okruženje za razvoj bakterija, plijesni i gljivica. Na tu vlažnu podlogu lijepe se čestice prašine, pelud i druge nečistoće iz zraka, što dodatno pogoršava situaciju. Kada uključite ventilaciju, struja zraka sve te mikroorganizme i alergene upuhuje izravno u kabinu, što ne samo da smrdi, već može izazvati i alergijske reakcije, iritaciju dišnih puteva i druge zdravstvene probleme, osobito kod djece i osjetljivih osoba.

Problem se s vremenom samo pogoršava, a osim neugodnog mirisa, nakupljena prljavština može smanjiti i učinkovitost samog klima-uređaja. Začepljene lamele isparivača otežavaju protok zraka, zbog čega sustav mora raditi jače kako bi postigao željenu temperaturu, što dovodi do veće potrošnje goriva. Iako mnogi posežu za mirisnim osvježivačima zraka, oni samo privremeno maskiraju problem, ne rješavajući njegov uzrok. Pravo rješenje leži u temeljitom čišćenju i dezinfekciji sustava, zadatku koji se može obaviti i u vlastitoj garaži uz pomoć lako dostupnih sredstava. Redovito održavanje ključ je za sprječavanje povratka neugodnih mirisa i osiguravanje zdrave i ugodne atmosfere u vozilu.

Iako se temeljito čišćenje čini kao kompliciran zahvat, postoje vrlo učinkovite "uradi sam" metode. No, prije nego što se upustite u samo čišćenje, važno je usvojiti nekoliko jednostavnih preventivnih navika koje mogu drastično smanjiti mogućnost nastanka problema. One su prva i najvažnija linija obrane od smrada iz ventilacije i temelj su dugoročno svježeg zraka u automobilu. Primjenom ovih savjeta, potreba za dubinskim čišćenjem bit će znatno rjeđa, a vaš klima-uređaj će raditi optimalno i bez neugodnih nuspojava.

Prije svega, najvažniji korak u prevenciji je isušivanje isparivača nakon svake vožnje. Pet do deset minuta prije nego što stignete na odredište i ugasite automobil, isključite hlađenje (tipka A/C), ali ostavite ventilator da radi. Na taj način će struja zraka osušiti nakupljenu vlagu na isparivaču i spriječiti stvaranje plodnog tla za mikroorganizme. Druga ključna stavka je redovita zamjena filtra kabine, poznatog i kao filtar peludi. Preporučuje se njegova zamjena barem jednom godišnje, a ako ste alergičar ili često vozite po prašnjavim cestama, čak i svakih šest mjeseci. Star i prljav filtar ne samo da slabije pročišćava zrak, već i sam postaje izvor bakterija i smanjuje protok zraka kroz sustav. Također, izbjegavajte dugotrajnu upotrebu recirkulacije zraka jer ona zadržava vlagu u kabini i potiče razvoj mikroba.

Kada preventivne mjere više nisu dovoljne i neugodan miris se već pojavio, vrijeme je za konkretne korake. Dvije najpopularnije i najučinkovitije metode koje možete primijeniti sami su korištenje dezinfekcijskog spreja, poznatog kao "bomba", te primjena pjene za dubinsko čišćenje. Prva metoda je brža i idealna za redovito godišnje osvježavanje, dok je druga temeljitija i preporučuje se kod tvrdokornijih i dugotrajnijih mirisa. Za obje metode nisu potrebni posebni alati, a cijeli proces obično traje manje od sat vremena.

Dezinfekcijski sprej ili "bomba" najjednostavniji je način za osvježavanje cijelog sustava. Postupak je brz i traje svega petnaestak minuta. Najprije upalite motor automobila, uključite klima-uređaj na najjače puhanje i najnižu temperaturu te aktivirajte recirkulaciju zraka (unutarnju cirkulaciju). Zatvorite sve prozore, a limenku spreja postavite na pod ispred suvozačevog sjedala, pazeći da mlaz nije usmjeren izravno u neki dio interijera. Aktivirajte sprej pritiskom na mehanizam koji će ga zaključati u položaj za kontinuirano raspršivanje, odmah izađite iz vozila i zatvorite vrata. Pustite motor i klimu da rade desetak do petnaest minuta kako bi aktivna tvar procirkulirala kroz sve ventilacijske kanale. Nakon toga, ugasite motor i dobro prozračite unutrašnjost vozila nekoliko minuta.

Za dubinsko i ciljano čišćenje isparivača, najbolji izbor je pjena za čišćenje klime koja dolazi s dugačkom cjevčicom. Ova metoda zahtijeva nešto više posla, ali daje znatno bolje rezultate jer pjena fizički razgrađuje i ispire prljavštinu sa samog izvora problema. Prvi korak je locirati i ukloniti stari filtar kabine, koji se najčešće nalazi iza ili ispod pretinca za rukavice. Nakon što ste ga izvadili, protresite bocu s pjenom, na nju pričvrstite dugačku cjevčicu i umetnite je što dublje u otvor gdje se nalazio filtar, usmjeravajući je prema isparivaču. Ravnomjerno ubrizgajte cijeli sadržaj boce, polako izvlačeći cjevčicu kako bi pjena prekrila što veću površinu. Pjenu je potrebno ostaviti da djeluje petnaest do trideset minuta. Ona će se postupno pretvoriti u tekućinu, otapajući prljavštinu, te će kroz odvod kondenzata isteći ispod automobila. Na kraju, umetnite novi filtar kabine, upalite automobil i uključite ventilaciju na najjače (bez hlađenja) kako bi se sustav u potpunosti osušio.

Ekskluzivni video: Ovako je čagalj iz Utrina pušten na slobodu, GPS ogrlica pratit će ga u stopu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz korištenje AI-ja