Najbolji ruksaci za srednjoškolce i studente

Odličan ruksak – čvrst, trajan, prostran, praktičan i ugodan za nositi – ključna je stavka za svakog učenika i studenta. Osim što je nužno imati pouzdan ruksak u koji će stati sve knjige, bilježnice i sva školska oprema, sve potrebno tijekom zahtjevnog školskog dana, mladima je posebno bitno da i kroz taj predmet izraze svoj stil. Stoga smo se u ovoj potrazi za najboljim ruksakom za školu, odlazak na fakultet, ali i na sportske aktivnosti, okrenuli prema onima koji uz sve konkretne atribute imaju i dobar dizajn te potpis nekog od poznatih brandova. Da, može se po istoj, čak i nešto nižoj cijeni naći i više kvalitetnih ruksaka nerazvikanih proizvođača, no mladima u određenoj dobi važan je taj mali simbol, logo određene marke, pa ako ste u mogućnosti možda ćete svojim klincima tu malo popustiti… Tim više što smo utvrdili da se po cijeni istaknutoj i uz mnoge 'no name' kineske predmete mogu naći ruksaci poželjnih marki, hvaljeni u recenzijama mnogih internet trgovina. Gornju granicu stavili smo na 50 eura, što je iznos za koji se već puno toga može odabrati. Štoviše, mnogi od odabranih ruksaka ulaze već u kategoriju 'do 35 eura'. Gledali smo da su ruksaci dovoljno veliki da u njih stane sve potrebno, da imaju više pretinaca kako bi stvari bile dobro organizirane, da su pretinci zaštićeni konkretnim zatvaračem, a poželjan je i zaseban pretinac za bocu vode. Također, ključna je ergonomija, podstavljene i podesive naramenice. Birali smo ruksake vodonepropusnog materijala, kako bi izdržali i uhvati li školarca kiša na putu iz škole te kako bi ruksake bilo lakše čistiti. Dizajn je individualna kategorija, pa smo nastojali obuhvatiti po nešto za svačiji ukus, a većinom dugotrajnije boje i uzorke.

Foto: Amazon

Nike Elemental Unisex ruksak nudi se u više boja, crnoj, sivoj, narančastoj, petrolej…, s izraženim logom i nazivom brenda. Našli smo ga na više mjesta po jednakoj cijeni, 34,38 eura, no neke web trgovine imaju besplatnu dostavu, druge pak ne pa na to pripazite kupujete li online. U recenzijama kupaca dobio je velikom većinom odlične ocjene (prosječnih 4,6). Ruksak je prikladnih dimenzija i za školu i za sportske aktivnosti – 47 cm je visok, 30 cm mjeri u dužinu te je 14 cm širok. Naramenice su podstavljene i podesive, s obje bočne strane pretinci su za boce. Ima više manjih pretinaca sa zatvaračem. S obzirom da je od poliestera, izdržat će i pokoju kap kiše.

Drugi ruksak istog proizvođača iz serije je Nike Heritage Athletic Dept. I stoji 32,52 eura. Od poliestera je, crne boje, dimenzija 47 x 29 x 15 cm. Uz glavni pretinac ima još prednji džep sa zatvaračem, manji bočni pretinac sa zatvaračem s jedne strane i pretinac za bocu s druge.



Foto: Amazon

Converse All Star ruksak također ima podstavljene podesive naramenice, dimenzijama je za nijansu manji (42 x 27 x 13 cm), a toliko mu je niža i cijena, koja iznosi 29,86 eura. Poliester će i ovdje odbiti vodu. Ruksak uz glavni pretinac ima i onaj za prijenosno računalo, kao i prednji džep sa zatvaračem.

Adidasov je ruksak dimenzija 42 x 35 x 16 cm, crni s bijelim logom marke, ima podstavljene i podesive naramenice. Prednji džep je, kao i glavni pretinac, osiguran zatvaračem. S obje strane uočavamo pretince za boce. U unutrašnjosti ruksaka također ima manjih pretinaca, ali ne zatvaraju se zasebno. Cijena je 27,74 eura.



Foto: Amazon

Adidas Rainbow ruksak na Amazonu ima ocjenu visokih 4,8, što je najviša ocjena koju smo našli među pretraženim ruksacima za školu, studij i sportske aktivnosti. Ima reciklirane dijelove i doživotnu garanciju. Dva bočna pretinca primaju boce do 900 ml. U glavnom pretincu izdvojeni je odjeljak za laptop, a zatvaračem su osigurana i oba prednja džepa. Prostora ima puno. Ruksak je dimenzija 48 x 35 x 23 cm. Naramenice su mu podstavljene i podesive. Ovaj je ruksak i najskuplji od odabranih te stoji 43,47 eura.



Foto: Amazon

Levis Basic ruksak od poliestera, crne boje s decentnim logom marke, visok je 45 cm, dug 30 i širok 12 cm. Podesivih je i podstavljenih naramenica. Uz glavni pretinac, pod zatvaračem je i prednji džep. Mrežasti bočni džep spreman je prihvatiti bocu za vodu. Cijena mu je 34,38 eura.

Iste marke, ali kockastiji i širi (43 x 30 x 15 cm) ruksak je s većim izborom boja (birati se može i bež, sivi i modri). Klasičnijeg je dizajna, čini nam se praktičniji od prvog Levisova ruksaka, također podstavljenih i prilagodljivih naramenica. Glavni pretinac i prednji džep su pod zatvaračima, unutra ima i pregradu, bočno prostor za bocu.

Puma Uni Buzz na Amazonu stoji 29,92 eura ako je crn, 34,99 eura u sivoj boji, no valja računati i na 11,33 eura za dostavu. Ruksak je dobio dobre ocjene (4,6 od 5), korisnici ga hvale zbog praktičnosti i trajnosti, dimenzija je 43 x 31,5 x 13,5 cm. Od poliestera je, vodootporan, prilagodljivih i podstavljenih naramenica. Ima zaseban odjeljak za laptop, kao i manji vanjski džep sa zatvaračem te dva bočna mrežasta za boce.

Foto: Amazon



Puma Unisex Academy ruksak stoji 30,90 eura, uz 11,33 eura za dostavu. Na Amazonu i ovaj ruksak ima dobre ocjene (4,5), hvale njegovu prostranost i izdržljivost upravo u školskoj namjeni. Glavni odjeljak (podijeljen na dva dijela) i prednji džep su pod zatvaračima, s obje strane su mrežasti pretinci za boce. Naramenice su prilagodljive i podstavljene.

Vans Unisex Alumni ruksak stoji 40,10 eura, uz 3,95 eura za dostavu. Zanimljivog je dizajna, s crno-bijelom kockicama djeluje poput šahovske ploče s crvenim logom. Dimenzija je 46 x 31 x 19 cm, odnosno zapremine je 22 litre. Dva mrežasta bočna pretinca tu su za boce. Glavni odjeljak je pod zatvaračem, kao i prednji džep. U glavnom pretincu odvojeni je prostor za laptop. Naramenice su podstavljene i podesive.

Foto: Amazon

Kockasti dizajn ima i ruksak Vans Unisex Ranged 2 Prints, malo većih dimenzija (49,5 x 32 x 15 cm). Kapaciteta je 28 litara. Uz glavni odjeljak, u kojem je zaseban prostor za laptop, ima i dva prednja pretinca, sve pod zatvaračima. Naramenice su podstavljene i podesive, nedostaje nam zaseban prostor za bocu. Stoji 32,99 eura. Ima i jednobojnih izvedbi i to u više boja. Ovisno o boji, ti ruksaci stoje od 41 do 44 eura.

Foto: Amazon



Ako pak ne želite neku od razvikanih marki, već za, recimo 27,99 eura (plus 11,73 eura za dostavu) radije birate veću praktičnost vodonepropusnog ruksaka dimenzija 41 x 27 x 13 cm, preko Amazona posegnite u kineski SZLX Store. Lagani ruksak ergonomskih značajki, podesivih i prilagodljivih naramenica, birati se može u više boja, a oduševljava brojem, veličinom i razmještajem pretinaca sa zatvaračima. Ima ih i s prednje (dva pretinca) i sa stražnje strane, unutar glavnog odjeljka izdvojeni je prostor za laptop, dva su bočna pretinca za boce, odnosno za sklopivi kišobran. Kupci su mu dali ocjenu 4,4 od 5 - dobro izgleda, prostora u njemu ima dosta i dobro je organiziran, a sam ruksak ugodan je, kažu, za nošenje.