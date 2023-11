FOTO Kreme za ruke do 6 eura: Najjeftinija je ugodno iznenađenje

Na ovakve hladne, maglovite i kišne dane, najbolji prijatelj rukama je dobra hidratantna krema. Uz lice, koža ruku najizloženija je vremenskim uvjetima, a dodatno je mogu isušiti i agresivna sredstva za pranje. Koži je potrebno povratiti masnoće i vlagu. Krema za ruke stoga je sastavni dio svake ženske torbe, noćnog ormarića, radnog stola. Neophodna, gotovo pa možemo reći da je dio osobne higijene, u borbi za njegu, hidratizaciju, protiv pucanja i starenja kože. U kozmetičkim proizvodima za hidrataciju među glavnim sastojcima je glicerin, odnosno glicerol (organski ili sintetički), koji na sebe veže vodu i tako sprječava gubitak vlage. Često se na popisu sastojaka nađe i paraffinum liquidum, odnosno sintetičko parafinsko ulje koje učinkovito štiti površinski sloj kože od vanjskih utjecaja, ali mnogi mu (osim što se dobiva kao nusprodukt iz prerade nafte) zamjeraju i nedostatak hranjivih tvari. Zato su prirodna ulja u kremama tu da umire, nahrane i zaštite kožu.

Mi smo analizirali 10 krema za ruke iz drogerija, do 6 eura. Najjeftinija krema je Balea, dm-ova uzdanica od 100 mililitara za samo 1,15 eura, koja je ujedno i ugodno iznenađenje testa. Osim što je raspon cijena velik, kreme se razlikuju i po tvarima istaknutima na ambalaži koje jamče njegovane ruke. U Olivalu je to ulje nevena, u Afroditi badem, u Garnieru shea maslac... Neki više, neki manje, ali čini se da su formulu za glatku kožu svi proizvođači pogodili. Kreme sam nanosila u laganom sloju svaku večer prije spavanja. Unatoč hladnijim danima (a na svaki prvi znak hladnoće moja koža protestira), ruke su mi kroz cijelo vrijeme testa bile zadovoljavajuće hidratizirane. Nokti su mi također djelovali zdravo, iako sam tih dana često nanosila, a potom i acetonom skidala lak za nokte.

1. Afrodita: 3,70 eura/100 ml

Fino miriše. Malo podsjeća na Božić, na bademe i marcipan? Zaista, na ambalaži piše kako ima bademovo ulje i shea maslac. Bademovo ulje na visokom je 6. mjestu na popisu sastojaka. Krema je dosta gusta, masna, teško se utrljava, ostaje sloj dosta dugo na rukama. Ipak, i nakon što sam testirala ostale kreme, rado sam se ovoj vraćala. Ocjena: -5

2. Melem: 3,90 eura/50 ml

Odmah na početku zasmeta mi miris. Ne mogu odrediti po čemu miriše, ali njegov intenzitet će mi smetati i dok ću pokušati zaspati. Sama krema je lagana, prozračna i brzo se upije. Piše da je za osjetljivu kožu i ja vjerujem da će odraditi posao, ali zbog mirisa bih je preskočila. Šteta, inače volim Melem u onom njegovom, poznatom, originalnom obliku, u maloj metalnoj kutiji, neutralna mirisa i bogate hranjivosti. Ocjena: -4

3. Olival: 2,24 eura/75 ml

Krema za ruke i nokte s nevenom, piše na tubi. Dosta je bogata, nekako zasitna, kao da je ne treba puno utrljati. Stavim sloj, mislim da se nikad neće upiti. Nekako dođemo do toga pa sam zadovoljna. Ne ostavlja masnoću na koži. Miriše nekako svježe, po bakinoj vazi s cvijećem. Inače volim Olivalove proizvode, a ni ovaj me nije razočarao. Ocjena: -5

4. Mixa: 3,57eura/100 ml

Iz tube izlazi neka nježno ružičasta masa, srednje jakog mirisa. Pomislim da me podsjeća na miris apoteke, no nije neugodno. Na tubi je istaknuo da je testirano pod medicinskim nadzorom. Lako se utrlja, ali nekako kao da predugo ostane na koži i postane malo ljepljiva. Upit će se na kraju, ali treba joj vremena. Ocjena: 4

5. Balea: 1,15 eura/100 ml

Jedna vrlo vrlo korektna krema. Najjeftinija u testu, a teško joj je naći zamjerku. Skroz je lagana, fino prozračna i nježna. Ali od te lakoće, nekako sam dojma da je malo više treba utrljati. Ugodnog, nenapadnog, decentnog mirisa, po maslini. Odnosno po maslini kako ona miriše u kozmetičkim proizvodima. Brzo se upije. Super za ovu cijenu. Ocjena 5

6. Neutrogena: 5,56 eura/75 ml

Kao da je i zamišljena da se vrlo pažljivo troši. Kroz vrlo uski otvor na tubi i tek uz jaki stisak izađe malo kreme. Kad je stavim na ruke, shvatim da više nije ni potrebno. Na ambalaži se hvale sa 40 posto glicerina, te dodatkom vitamina E, inače čestim sastojkom kozmetičkih proizvoda zbog sposobnosti zadržavanje prirodne vlage. Tako i jest, najmasnija je od testiranih, mislim da je za ekstremne situacije kad su ruke već ispucale. Dugo ostaje taj neki film na koži. Dobra je za nanijeti prije spavanja, neka odradi svoje preko noći, nije za nošenje u torbi da na brzinu osvježite ruke. Zbog težine bih joj dala 4, ali pretpostavljam da je namijenjena za teške slučajeve pa joj ipak dajem bod više. Ocjena: 5

7. Garnier: 2,91 eura/100 ml

Srednja kategorija po skupoći u naših 10. I na ovoj ambalaži je naglašeno kako je za ekstremno suhe ruke. Pomalo gelasta struktura, kao i Neutrogena. Ima miris, ali nije napadan. Masna je na koži. Upije se, ali ostaje nekako masno ljepljivo. Ocjena: 4

8. Krema 48: 2,95 eura/125 ml

Među jeftinijima. Znam neke ljude kojima je ova krema slovenskog proizvođača jedina koju koriste. No meni nije među favoritima. Iako, fino miriše. Možda mrvicu preintenzivno. Djeluje lagano, ali to je samo prvi dojam. Dok se utrljava, osjeti se masnoća. Kao da se prvi sloj brzo upije, no ruke ipak još neko vrijeme ostanu masne. Ocjena -4

9. Nivea: 4,23 eura/100 ml

Nivea je gotovo sinonim za njegujuće kreme. Nije mi razočarala ni ova verzija. Bogata, djeluje hranjivo, ali nikako premasna. Blag, niveast, poznat miris koji ne grize za nos. Odmah se upije i nahrani kozu. Ocjena 5

10. Ziaja: 1,98 eura/100 ml

Ziaja, poljska marka kozmetičkih proizvoda povoljnih cijena. Tako je i s ovom kremom, čijih 100 ml stoji ni dva eura. Miriše mi blago po čokoladi. Lijepo se utrlja, brzo upije. Ocjena: 5

