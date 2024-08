Roditelji moraju biti spremni: Evo koliko će najmanje koštati osnovno set za prvašića

Nešto više od 22,5 milijuna eura koštat će udžbenici za sve osnovnoškolce u Hrvatskoj. Vrtoglavi je to iznos koji će se iz proračuna izdvojiti kako bi učenike od I. do VIII. razreda prvog dana škole na klupama dočekali udžbenici. Navedeni iznos skuplji je od prvotno planiranog za 2,600.000 eura jer su u ovoj godini za razliku od prethodne porasle cijene udžbenika za učenike razredne nastave za čak 15, a za učenike predmetne nastave za 17 posto. Pritom za nadolazeću nastavnu godinu, nije u školama, kao ranijih godina, profesorima ponuđen izbor nakladnika. Naime prema dopisu Ministarstva obrazovanja odaslanim svim osnovnim školama u školskoj 2024./2025. godini učenici svakog razrednog odjela koristit će udžbenike istog nakladnika i udžbeničkog niza (serije) koji su imali u prethodnom razredu. To znači da će ovogodišnja generacija prvašića u svakoj školi učiti iz udžbenika onog nakladnika koji je učiteljica koja preuzima novu generaciju obrađivala u prethodnoj godini.

Osigurani udžbenici tako su i ove godine rasteretili ionako napete kućne budžete, no to ne znači da roditelji u rujnu ne moraju biti spremni za izdašne izdatke. Kao i lani, opet će, i to znatno jeftinije proći roditelji osnovnoškolaca u odnosu na učenike srednjih škola koji će uz potreban pribor morati kupiti i udžbenike. Samo u odnosu na prošlu godinu, i danas kada su porasle cijene i udžbenika, porasle su i cijene školskog pribora pa tako roditelji prvašića samo za osnovni set – dakle školsku torbu, pernice, školske šlape, pisanke, likovnu mapu, omote, budu li dobro pazili na cijene, dakle analizirali ponudu u više dućana, moraju računati na minimalno 110 eura. Naime još samo 2022. godine u trgovačkim lancima roditelji su, primjerice, mogli kupiti pernice pune olovaka u najskupljoj varijanti za tadašnjih 79,99 kuna, dok se trenutačno iste takve pune pernice danas kreću između 16 i 19 eura. Bilježnice i pisanke u odnosu na prošlu godinu i nisu znatno mijenjale cijenu, njihove se cijene i danas kreću od 39 centi pa do preko dva eura ovisno o koricama i doslovce – nacrtanim likovima.

Danas se najjeftinija školska torba, naročito ona za djecu do četvrtog razreda osnovne škole s pojačanim leđima i tvrdim dnom prodaje za 40 pa do 100 eura. Skuplje su danas u odnosu na lani i likovne mape, a pravi je trošak kvalitetni digitron za starije učenike – za njega je potrebno izdvojiti i do 30 eura. Dakle stariji osnovnoškolac svoju će školsku godinu započeti s otprilike 150 eura, a da u tu cijenu nije osigurana odjeća. Roditeljima osnovnoškolaca, za razliku od srednjoškolaca olakšan je i trošak prehrane budući da će i u sljedećoj školskoj godini svaki učenik imati osiguran jedan obrok dnevno. Kakav je on – naručen pekarski proizvod ili kuhani obrok – ovisi isključivo o političarima lokalne zajednice u kojima škola djeluje. Za osigurani jedan obrok svakog od otprilike 300 tisuća osnovnoškolaca u državi iz proračuna će se za nadolazeću nastavnu godinu izdvojiti 72 milijuna eura. Kada je riječ o proračunskim sredstvima za srednjoškolce, izdvaja se 35 milijuna za sufinancirani prijevoz, no on ne obuhvaća sve učenike, nego se dodjeljuje po raspisanim kategorijama. U prošloj školskoj godini pravo na sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvarilo je oko 45 tisuća učenika, što je oko 31 posto svih učenika srednjih škola u Hrvatskoj.