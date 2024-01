Testirali smo tekućine za stakla: lede li se na niskim temperaturama i treba li se bojati da će oštetiti lak na autu

Minus četiri, minus šest, minus osam. Prognozirane su to jutarnje temperature zraka u kontinentalnoj Hrvatskoj za tjedan pred nama. Tko već nije u svoj automobil utočio zimsku tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla, onu koja i na negativnim Celzijevim stupnjevima štiti od smrzavanja, treba požuriti. Dočekati 'negativce' s ljetnom tekućinom u sustavu za pranje vjetrobranskog stakla nije dobra odluka jer ta je tekućina bolja za skidanje prljavštine i ostataka insekata sa stakla, ali na nižim će se temperaturama smrzavati ne samo na staklu, već i u crijevu koje tekućinu vodi do mlaznica, kao i u samim mlaznicama. Odlediti to puno je zahtjevnije nego kupiti nižim temperaturama namijenjenu tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla.

Na tržištu ih je puno, čitava paleta proizvoda i hrvatske proizvodnje i onih koji pristižu iz drugih zemalja. Cjenovno su slični (uz pojedine iznimke), grupirani na one razvikanije i nešto skuplje te na one povoljnije, i kod svih vrijedi pravilo da ćete tekućinu po litri platiti manje odlučite li se za veće pakiranje. Konkretno, Sonax zimska tekućina za stakla u pakiranju od pet litara stoji 15,29 eura (1 litra tu je 3,06 eura), a pakiranje od dvije litre platit ćete 6,81 euro (litra stoji 3,41 euro). Inin Autoglass u pakiranju od pet litara stoji 9,39 eura (1,88 eura po litri), dok je cijena pojedinačne litre 2,79 eura. Petrol Vitrex deklariran do -20 stupnjeva u pakiranju od tri litre stoji 6,59 eura (2,20 eura po litri), no isti proizvođač nudi i tekućinu koja drži do -38 stupnjeva, čija litra stoji 3,39 eura. Pet litara Tokićeve TQ zimske tekućine je akcijskih 5,41 eura (1,08 eura po litri), a pojedinačno kupljena litra je akcijskih 1,69 eura. U Pevexu A1 zimska tekućina u pakiranju od pet litara stoji 5,96 eura (1,14 eura po litri), odnosno 3,69 eura uz Pevex klub karticu (0,74 eura po litri). Mogli bismo tako u nedogled jer gotovo svaki trgovački lanac, svaka benzinska postaja, ima bar jednu tekućinu koju nismo našli drugdje. No, kako će se one u praksi ponašati na niskim temperaturama i hoće li pritom ostaviti kakve tragove na laku automobila, budući da prilikom korištenja, odnosno špricanja tekućine na staklo ona neminovno dolazi u dodir s automobilskim lakom? Kako bismo to utvrdili, nasumično odabranih šest zimskih tekućina isprobali smo i u realnim uvjetima, na vjetrobranskom staklu, ali i u zamrzivaču, gdje su u dozama od po 20 ml provele tri dana, s tim da smo im svakih 24 sata mjerili temperaturu. Nadalje, autolakirer nam je ustupio uzorke lakova za automobile pa smo u dodatnih šest uzoraka do pola uronili nalakirane trakice te ih također ostavili da stoje tri dana, kako bismo vidjeli hoće li kemikalije iz tekućina za pranje vjetrobranskog stakla utjecati na lak automobila.

Nalakirane trakice u uzorcima tekućina ostavili smo tri dana, kako bismo vidjeli hoće li kemikalije na njima ostaviti traga Foto: Sandra Mikulčić

Testu smo podvrgnuli njemački ADK, njemački Sonax, zimsku tekućinu iz Tedija koja se proizvodi u Poljskoj, te tri tekućine koje se proizvode u Hrvatskoj: Inin Autoglass, Petrolov Vitrex (verziju deklariranu do -38 Celzijevih stupnjeva) i Tifonovo sredstvo za čišćenje i zaštitu od smrzavanja. Testiranje u realnim uvjetima, na vjetrobranskom staklu automobila, pokazalo je da svih šest tekućina staklo očisti, no Sonax, Ina, Tifon i Petrol to su odradili za nijansu bolje od Tedija i ADK tekućine. Također, Tifonovo i Inino sredstvo najbolje miriši, u kabini automobila osjeti se miris limete. Na Sonaxu piše da miriši na limun, ali kod njega se taj limun osjeti slabije. Petrol također ima ugodan miris, kao i ADK, ali on je umjetniji, kao osvježavajući miris nekog sredstva za čišćenje. Tedijevo sredstvo ima jak miris koji je kombinacija mirisa alkohola i neke kemikalije. Niti jedno od isprobanih sredstava na staklu nije ostavilo mastan film, bez obzira na sredstvo za čišćenje koje sadrži. Ne pjene se sve tekućine jednako. Petrol jedva da se zapjenio. ADK je srednje pjenušav. Sonax i Tifon pjene se jače, dok se pri korištenju Ine i Tedija razvije pjena srednjeg intenziteta.

Po 20 ml svake od tih tekućina u zatvorenim smo plastičnim kutijicama stavili u zamrzivač te smo pratili što će se tijekom tri dana s njima događati na temperaturi ispod nule Foto: Sandra Mikulčić

Po deklariranoj temperaturi do koje bi uz čisto vjetrobransko staklo trebao pružiti i zaštitu od zamrzavanja stakla i mlaznica, rekorder našeg testiranja je Petrolov Vitrex koji bi trebao držati do -38 Celzijevih stupnjeva. Za rad na temperaturama do -25 deklarirane su tekućine Ine, Tifona, ADK, dok su Sonax i Tedi za temperature do -20 stupnjeva. Po 20 ml svake od tih tekućina u zatvorenim smo plastičnim kutijicama stavili u zamrzivač te smo pratili što će se tijekom tri dana s njima događati na temperaturi ispod nule. Nakon 24 sata u zamrzivaču (s temperaturom postavljenom na -18 Celzijevih stupnjeva), niti jedna se tekućina nije smrznula, nije bilo ni naznaka smrzavanja. Sve su i dalje bile bistre, osim one iz Tedija, koja se zamutila. No, kad smo testiranim tekućinama nakon 24 sata u zamrzivaču izmjerili temperaturu, ona se razlikovala: Tedi je bio na -11,1 stupanj, Sonax na -10,5, ADK na -10,3, Ina na -10,1, Tifon na -7,1, a Petrol na samo -4,4 Celzijeva stupnja. Sutradan, 48 sati od stavljanja tekućina u zamrzivač, situacija je bila malo drukčija. Izmjerene temperature u svim uzorcima tada su bile ujednačenije: ADK je bio na -10,9 stupnjeva, Sonax na -10,3, Tedi na -10,2, Ina na -11,5, Petrol na -9,4, a Tifon se ohladio na -10,4 Celzijeva stupnja. Tedijeva tekućina i dalje je bila blago zamućena, sve ostale bistre. No, na površini uzorka tekućine koju za Tifon proizvodi tvrtka Adriatik ulja iz Zagreba djelomično se oformio tanki sloj leda. Valja ipak napomenuti da se to dogodilo u umjetno stvorenom okruženju, u zamrzivaču, dok s istom tekućinom u automobilu na vanjskih -6 stupnjeva nije bilo problema. Trećeg dana, 72 sata od stavljanja uzoraka tekućina u zatvorenim posudama u zamrzivač, i dalje je nešto malo leda bilo samo na površini Tifonove. Temperatura se najviše spustila u ADK tekućini koja je bila na -12,3 stupnja. Inina je bila na -12, Sonaxova na -11,7, Tedijeva na -10,2, Petrolova na -10,1, a Tifonova na -8,9 stupnjeva – sve u tekućem stanju.

Što se tiče utjecaja kemikalija iz tekućina za pranje vjetrobrana na lak automobila, nije ga bilo. Nakon što su testne trakice s automobilskim lakom tri dana stajale u uzorcima tekućina, izvadili smo ih i pregledali. Promjena nije bilo, ni što se tiče sjaja ni po pitanju intenziteta boje. Svih šest isprobanih tekućina potpuno je neškodljivo za lak automobila, bio on crvene, plave, crne ili koje god druge boje.

