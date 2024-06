Cijena im naglo skočila: Pola kilograma Kraševih napolitanki već i 7,46 eura

Za standardnu čokoladu od 220 do 300 grama ovisno o punjenju i proizvođaču u nekim trgovinama već treba izdvojiti i vrtoglavih 5 eura (nekadašnjih 37,70 kuna), dok je cijena Kraševih čokoladnih napolitanaka od 500 g, s kojima se donedavno i akcijalo po cijeni od 3,79 eura, s oko 5 eura ovih dana naglo skočila na 6,69 do 7,46 eura (više od 56 kuna!). Na naš upit zašto tako naglo rastu cijene, kakva su dalja očekivanja na tržištu te koliko su poskupljivali, iz Kraša odgovaraju kako su nedovoljna briga o nasadima kakaovca te ekstremne klimatske promjene uzrokovale smanjenje uroda i proizvodnje kakaovca u zemljama zapadne Afrike koje su najveći globalni proizvođači, a to već dulje vrijeme snažno utječe na cijenu kakaovca koja je dosegla povijesne razine.

- Već od početka 2023. godine cijene kakaovca na svjetskim burzama su u neprestanom porastu. Samo u posljednjih godinu dana, cijena je dosegnula rekordnu razinu u zadnjih 50-ak godina. Na londonskoj je burzi u prvom kvartalu cijena po toni iznosila čak 10.000 funti dok je prošle godine u istom razdoblju bila oko 2100 funti, što je gotovo pet puta više. Iako je nakon toga cijena blago pala, i dalje je riječ o velikoj razlici, odnosno otprilike 300 posto većoj cijeni u odnosu na prije. Paralelno s time, uslijed smanjenih zaliha, rasli su i primarni troškovi prerade kakaovca što je uvelike utjecalo na cijene kakao mase, kakao maslaca i kakao praha koji se koriste u proizvodnji čokolada i pralina te keksa i vafla - odgovaraju i te konditorske industrije u sastavu Pivac Grupe.

Napominju kako ovako snažan, dugotrajan rast troškova sirovina utječe na konditorsku industriju na globalnoj razini, a u Krašu su u proteklom razdoblju činili sve kako bi ga interno amortizirali.

- Situacija na tržištu je takva da je danas mnogima uopće teško doći do sirovina, s obzirom na njihovu dostupnost i potražnju, no možemo reći da u Krašu imamo osigurane dovoljne količine za naredno razdoblje. Nažalost, kad je riječ o cjenovnim pritiscima ne nazire se stabilizacija, a ako i do nje dođe, cijena se neće vratiti na razine koji su bile u prethodnim godinama - odgovaraju. Dodaju kako su već i ranije najavili kako su uslijed otežanih okolnosti primorani korigirati cijene svojih proizvoda koji sadržavaju kakao, sukladno udjelu kakao dijelova u sadržaju pojedine kategorije proizvoda.

- U Krašu smo maksimalno dugo odgađali poskupljenja za krajnje potrošače, no radi očuvanja stabilnosti poslovanja i radnih mjesta te održivosti cijelog proizvodnog procesa, ovaj je korak nažalost bio nužan i neizbježan - tvrde iz Kraša te dodaju kako će im i dalje u poslovanju biti prioritet proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda po već poznatim tradicionalnim recepturama od čega ne odustaju ni u ovim izazovnim vremenima.

