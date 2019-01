E-auti ‘nagrizaju’ proračun

Eksplozija broja električnih automobila na norveškim cestama počela je čak ugrožavati porezne prihode te zemlje, vodećeg europskog proizvođača nafte. Kako navodi Reuters, trećina automobila prodanih u Norveškoj 2018. godine je na električni pogon što je novi svjetski rekord. Ako prodaja nastavi ovom dinamikom, ambiciozni cilj prestanka prodaje automobila s motorom na unutarnje sagorijevanje do 2025. postat će dohvatljiv.

Nulta emisija CO₂ od prometa

Radi se o cilju koji je izglasan u parlamentu kako bi Norveška postala prva zemlja u svijetu s nultom emisijom ugljikova dioksida od prometa. Podaci norveškog autokluba (NRF) pokazuju da su električni auti lani sudjelovali s 31,3% u ukupno prodanih 148.000 vozila. Još 2017. taj je udjel iznosio 20,8%, a tek 5,5% prije šest godina. Ukupna je prodaja lani pala 7%, prekinuvši višegodišnji rastući trend.

– To je mali korak prema cilju za 2025. – ističe direktor NRF-a Oeyvind Solberg Thorsen. Prodajni podaci za 2018. dodatno su učvrstili vodeću globalnu poziciju Norveške u elektromobilnosti. Podaci Međunarodne agencije za energiju (IEA), koja u električne automobile ubraja i hibridna vozila čija se baterija može puniti na utičnici, pokazuju da je udjel takvih vozila u Norveškoj 2017. dosegao čak 39%. To je daleko ispred drugoplasiranog Islanda gdje udjel takvih vozila iznosi 12% te Švedske na trećem mjestu sa 6% udjela.

Istodobno, na velikim tržištima, poput Kine i SAD-a, udjel električnih automobila još je sramežljivih 2,2, odnosno 1,2%. Međutim, u Kini je u prvih 10 mjeseci 2018. prodano manje od 18 milijuna vozila pokretanih benzinom ili dizelom, nasuprot 18,7 milijuna u istom razdoblju 2017. Istovremeno je prodaja vozila na alternativni pogon gotovo udvostručena – sa 405.000 na 793.000 primjeraka. Još početkom 2018. analitičari su smatrali da će globalna potražnja za vozilima s motorima na unutarnje sagorijevanje rasti sve do 2022., a možda i kasnije. Procjene Moody’sa pokazuju da je globalna prodaja lani porasla blagih 0,2% na 95,5 milijuna vozila, a od ljeta je primjetan pad potražnje za vozilima na pogon fosilnim gorivima u Kini, Europi i SAD-u. Konzultantska kuća Evercore ISI predviđa da će prodaja ove godine pasti 0,6% dok banka JP Morgan predviđa pad proizvodnje automobila za jedan posto, što bi bilo prvi put nakon devet godina. AlixPartners pak predviđaju da će 2019., prodaja električnih automobila u svijetu rasti za 1,5 milijuna komada čime bi se tržišni udjel takvih vozila povećao za 1,6%.

Najtraženiji Nissanov Leaf

Kupci vozila na e-pogon u Norveškoj uživaju niz povlastica, od oslobađanja od dijela poreza do besplatnog parkiranja i punjenja strujom na stanicama. Stoga ne čudi da su Norvežani lani kupili 46.092 električna automobila što je 40% više nego godinu ranije. Najviše se kupovao Nissanov model Leaf. Istodobno prodaja dizelaša pala je 28%, benzinaca za 17% dok je prodaja hibrida koji se ne mogu puniti manja za petinu. Erik Andersen, direktor norveške udruge uvoznika automobila kaže kako skok prodaje električnih vozila nagriza norveške porezne prihode. Konzultantska kuća ITE sumnjičava je da prestanak prodaje dizelaša i benzinaca do 2025. može biti ispunjen. – Ne smatram da je to moguće jer mnogo ljudi nema privatno parkirno mjesto i neće kupiti takvo vozilo ako ga ne može puniti kod kuće – kaže ekonomist ITE-a Lasse Friedström.