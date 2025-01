Zimske radosti na Sljemenu: Skijanje na Bijelom i Zelenom spustu, žičara vozi od osam

Skijaška sezona na Sljemenu službeno je počela u srijedu, od kada je na raspolaganju Bijeli spust, a danas se otvara i Zeleni. U sanjkanju se usto može uživati na Činovničkoj livadi, a dobra je vijest da je skijanje i ove godine besplatno. Skijalište je otvoreno od devet do 16 sati, a zbog nove sezone, izvijestili su iz ZET-a, mijenja se i radno vrijeme žičare. Prvi je polazak radnim danima u osam sati, a zadnji s donje postaje u 16.30 te sa Sljemena u 17 sati.

I vikendom je prvi polazak u osam sati, ali zadnji s donje postaje žičare u 17.30, a s vrha Medvednice u 18 sati. Mijenja se i radno vrijeme garaže u koju se može ulaziti od 7.30 do 16.30 sati, a izlaz je omogućen do 18.30 sati. Vikendom je pak ulaz do 17.30, a izlaz do 19.30 sati. Za dolazak do donje postaje, podsjećaju iz ZET-a, na raspolaganju su tramvajske linije 8 i 14 do Mihaljevca te potom 15 do Gračanskog dolja, a u zoni žičare su i stajališta autobusa 140, 227 i 233.