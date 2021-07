ZET-ov promet u pandemiji je pao, no jedna vrsta karata i dalje "plamti"

Pješice, biciklom, automobilom, motorom pa čak i električnim romobilom ili na rolama. Bilo kako, samo ne u autobusu ili tramvaju putovali su Zagrepčani od točke A do točke B po gradu u ovom pandemijskom razdoblju. Bio je tu, doduše i lockdown pa dobrih mjesec i pol javnog prijevoza nije ni bilo, a zbog potresa koji je oštetio veliki dio centra grada javne gradske linije tramvajski prijevoz uvodile su ga u fazama koje su trajale sve do srpnja. Zbog žestokog povratka korone u drugom i trećem valu vozila su smjela donedavno prometovati na samo 40 posto kapaciteta, a zbog mini-lockdowna jedno vrijeme i zagrebački su đaci morali ostati kod kuće, pa su zato zahvaljujući svim ovim razlozima ZET-ovi tramvaji i autobusi već punih godinu dana prometovali prazni. Promet se nešto “oporavio” sad kad vozila ponovno mogu voziti punim kapacitetom, no stanje se još uvijek nije vratilo u one pretpandemijske razmjere.

Ona za četiri kune prodana je 17,3 milijuna puta

Koliko se točno putnika vozilo javnim prijevozom u pandemijskoj godini u ZET-u nam nisu rekli, ali su nam zato pružili podatke o prodanim kartama u proteklih godinu dana u odnosu u isto razdoblje godinu ranije. A iz njih se može vidjeti da se njihov broj doslovce prepolovio. Svima je još uvijek omiljena ružičasta karta od četiri kune koja u jednom smjeru vrijedi pola sata, a ona je od srpnja prošle godine do posljednjeg dana lipnja ove prodana 17,3 milijuna puta, što je čak 96 posto svih prodanih karata.

Svake minute 33, odnosno svakog sata oko 2000 ili, ako ćemo dnevno, gotovo 48 tisuća tisuća tih karata "ode" u kioscima ili ZET-ovim prodajnim mjestima, no to je ipak za četvrtinu manje nego što je to bilo u istom godinu ranije, kad je prodano 23,7 milijuna ružičastih papirića. Oni koji su se u tramvaju ili autobusu morali "truskati" i do sat vremena u jednom smjeru morali su kupiti onu od sedam kuna, koja vrijedi sat vremena, a njih je prodano, kažu u ZET-u malo više od 505 tisuća, što je također oko 75 posto onih prodanih u odnosu na 2019 i razdoblje prije pandemije u 2020., kad je kupljena oko 728 tisuća puta. Malo tko, pak, u tramvaju ili autobusu provodi čak sat i pol osim ako putuje, recimo, iz Sesveta u Podsused, pa su tako plavi papirići za 10 kuna, koji vrijede 90 minuta, prodavani mnogo manje nego ostale karte. Tek 94.400 njih, odnosno otprilike njih deset svakih sat odlazilo je iz ruku djelatnika prodajnih kućica u one putnika u protekloj godini, a ne mnogo popularnije nisu bile niti u pretpandemijskom razdoblju, kad ih je prodano oko 182 tisuće, odnosno tek jedan posto u odnosu na broj karata od četiri kune.

Još uvijek ima i onih za 15 kuna

U opticaju su još uvijek, vjerovali ili ne, i karte od 15 kuna koje također vrijede sat i pol, a koje služe kao "kazna" za one koji ih nisu kupili na kiosku pa ih tako moraju uzeti kod vozača po "marži" od pet kuna, a koliko je mrska svima govore i brojke. Tako je u posljednjih 12 mjeseci prodano njih tek 5630, odnosno 15 komada dnevno, dok ih je u godini ranije kupljeno malo manje od 14 tisuća.

Pandemijska godina za ZET je ipak donijela nešto pozitivno, jer je u protekloj godini pao i broj onih koji su se odlučili na "najskuplju vožnju", odnosno onu bez karte. Gotovo četiri puta manje su ZET-ovi kontrolori uhvatili putnika kako se šverca, pa je od tako ožujka 2020. do početka travnja evidentirano 8784 prekršitelja, dok je u istom razdoblju godinu bilo gotovo pet puta više - čak 32.155.

- Od uvođenja pojedinačne karte po cijeni od 4 kune, za vožnju u trajanju do 30 minuta, bilježimo stalan pad broja putnika bez valjane vozne karte, no svakako valja dodatno naglasiti smanjenje prijevozne potražnje sukladno prethodno navedenim okolnostima – objašnjavaju u ZET-u. A s obzirom na to da je za mnoge kupovina žutih karata isplativija opcija od mjesečnog pokaza, tako je opao i broj pretplatnih karata, a u ZET-u su nam to i potvrdili.

- U razdoblju od 1. srpnja 2019. do 30. lipnja 2020. godine prodana su i 436.334 mjesečna kupona, odnosno od 1 srpnja 2020. do 30. lipnja 2021. godine prodano je 284.835 mjesečnih kupona. Godišnjih kupona je u razdoblju od 1.7.2019. - 30.6.2020. prodano 132.167, odnosno 114.053 u razdoblju 1.7.2020. - 30.6.2021. godine. – kažu iz ZET-a.