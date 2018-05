Želite znati što jedete? Skenirajte kod i otkrijte s kojeg OPG-a stiže

Želite znati otkuda je stigla salata koju upravo kupujete u dućanu? Rado biste bili sigurni da je rajčica doista domaća? Možete uz platformu VeeMee, koju su osmislili Marko Kozjak i Nikola Vido, a istoimeni startup razvijaju u Tehnološkome parku na zagrebačkom Velesajmu. Prva je to platforma u Europi s pomoću koje pouzdano možete provjeriti podrijetlo povrća, a potrebne su vam samo tri sekunde. Trebate u trgovini izvaditi mobitel i skenirati QR kod na pakiranju ili pokraj cijene krumpira, paprike, krastavaca... te odmah dobivate informaciju o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje ih je uzgojilo.

Apsolutna sljedivost

Uporaba je besplatna, a ne treba skidati ni posebnu aplikaciju, dovoljan je bilo koji QR skener na mobitelu. Tako se samo jednim klikom kupci mogu izravno povezati s OPG-ovcima koji pak imaju dvije opcije za korištenje. Osnovna je besplatna i pruža informacije poput naziva, veličine, adrese i e-maila OPG-a. Standardnu zainteresirani poljoprivrednici plaćaju 1200 kuna godišnje, a omogućuje potrošačima da pregledaju i fotografije OPG-a, popis ostalih proizvoda koje uzgajaju i certifikate koje imaju.

– Kad je hrana u pitanju, transparentnost je nužna, stoga od apsolutne sljedivosti nikad nećemo odustati. Zato je opcija “basic” besplatna za sve – kaže Kozjak.

Poljoprivrednici koji se koriste platformom iznimno su zadovoljni. Među njima je i Ilija Jurić iz Velike Gorice, koji uzgaja povrće i začinsko bilje, a među prvima u Hrvatskoj i jestivo cvijeće.

– Sjajno je što ljudi uz VeeMee znaju da je to što kupuju baš naš proizvod – kaže Jurić, dok njegov kolega Hrvoje Gregurić, uzgajivač povrća koji se među prvima pridružio platformi, projekt smatra jedinstvenim. – Omogućuje da kupci mogu vjerovati onome što kupuju, bilo dobro ili loše. To je najbolja stvar koja se dogodila povrtlarstvu u posljednjih 20 godina – ističe Gregurić.

U svjetskim gabaritima

No to što platforma trenutačno nudi tek je djelić onoga što dolazi. VeeMee, naime, u partnerstvu s tvrtkom Crypto Future razvija aplikaciju “Blockchain 4 Food”, čija je funkcija doznati detaljan postupak uzgoja hrane, od sadnje do berbe.

– Trebali bismo za dva mjeseca izići s prvim proizvodima za koje bismo imali sedam osnovnih podataka. No s razvojem tehnologije moći ćemo doznati apsolutno sve, od stavljanja sadnice u zemlju do prvog, drugog ili petog špricanja. Po tome bismo bili među prvima u svijetu, a u Europi sigurno broj jedan – ističe Kozjak.