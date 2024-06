Zbog radova na frekventnoj cesti u Sesvetama mijenja se trasa nekim ZET-ovim linijama, evo detalja

U Sesvetama će doći do privremene regulacije prometna, javljaju iz ZET-a. Naime, zbog sanacije kolnika Zagrebačke ceste, i to na dijelu od Ulice Kaktusa do Ulice Ljudevita Posavskog, od ponedjeljka, 1. srpnja, u 9 sati pa sve do kraja radova pojedine autobusne linije vozit će izmijenjenim rutama.

Tako će linije 212 (Dubec - Sesvete), 224 (Dubec - Novoselec), 225 (Sesvete - Resnik - Kozari Bok), 261 (Dubec - Sesvete - Goranec), 262 (Dubec - Sesvete - Planina Donja), 263 (Dubec - Sesvete - Kašina - Planina Gornja), 264 (Dubec - Sesvete - Jesenovec), 267 (Dubec - Markovo Polje), 269 (Borongaj - Sesvetski Kraljevec - Iver), 270 (Dubec - Sesvete - Blaguša), 271 (Dubec - Sesvete - Glavnica Donja), 272 (Dubec - Sesvete - Moravče), 273 (Dubec - Sesvete - Lužan), 274 ((Dubec - Sesvete - Laktec), 279 (Dubec - Novi Jelkovec) i 280 (Dubec - Sesvete - Šimunčevec) neće koristiti autobusna stajališta Ulica Kaktusa, Zagrebačka 103 i Brestovačka, u smjeru Sesveta.

Ipak, za vrijeme radova uspostavit će se privremeno stajalište na Zagrebačkoj cesti kod kućnog broja 63. Isto tako, autobusna linija 283 (Dubec - Brestje - Sesvete) će za vrijeme navedenih radova prometovati djelomično izmijenjenom trasom.

Dubec - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačka cesta/Ulica Kaktusa - Zagrebačka cesta - Ul. A. Krizmanić - dalje redovnom trasom

Sesvete - redovnom trasom do raskrižja Zagrebačke ceste i Ulice Ljubičica - Zagrebačka cesta - Dubec

Linija 283 neće koristiti obostrano stajalište M.O. Novo Brestje, te stajališta Ulica Kaktusa 47 i Ulica Kaktusa 34, ali će koristiti privremeno uspostavljeno stajalište na Zagrebačkoj cesti kod kućnog broja 63.

Iz ZET-a su sve korisnike zamolili za razumijevanje.

