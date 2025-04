Ideje za jednodnevne izlete nadomak Zagreba: Uživanje u kulturi, prirodi ili pak 'Wellness' iskustvo

Ako želite pobjeći od zagrebačke gradske gužve i uživati u prirodi, povijesti ili miru malih mjesta, donosimo vam nekoliko ideja za izlet nadomak Zagreba. Na listi će se i za ljubitelje kulture, prirode i povijesti naći ponešto.

1. Veliki Tabor

Na samoj granici sa Slovenijom, tek sedamdesetak kilometara od Zagreba, smjestio se dvorac Veliki Tabor – jedan od najvažnijih i najimpozantnijih dvoraca Hrvatskog zagorja. Smješten na brdu Košnički Hum, na nadmorskoj visini od više od 300 metara, ovaj veličanstveni dvorac čuva ljepote Zagorja već više od 500 godina. Iako povjesničari još nisu postigli suglasje o točnoj godini njegova nastanka, sigurno je da potiče iz razdoblja između sredine i kraja 15. stoljeća.

Veliki Tabor nije samo povijesna građevina, već i kulturno-povijesni spomenik od iznimne važnosti. Njegova monumentalna fortifikacijska arhitektura i autentičnost čine ga jedinstvenim primjerkom graditeljstva kontinentalne Hrvatske. S vrha Košničkog Huma, na 333 metra nadmorske visine, dominira cijelim zagorskim krajem, stvarajući impresivnu harmoniju između arhitekture i prirode. S Velikog Tabora pruža se očaravajući pogled na cijelo Hrvatsko zagorje i dio Slovenije.

Ovaj spomenik kulture prve kategorije prepoznaje se kao jedan od najsvjetlijih identiteta ne samo Hrvatskog zagorja, nego i cijele Hrvatske. Najstariji dio dvorca čini peterokutni palas s karakterističnim kasnogotičkim stilskim obilježjima, dok ga okružuju četiri renesansne kule povezane zidovima, a njegovu unutarnju jezgru štiti vanjski obrambeni zid. Dvorcem je najdulje gospodarila obitelj Rattkay, od njegove izgradnje pa sve do kraja 18. stoljeća. Danas, dvorac je pod upravom Muzeja Hrvatskog zagorja, a posjetitelji mogu razgledavati njegovu bogatu povijest od utorka do petka, od 9 do 17 sati, te vikendom od 10 do 18 sati. Cijena ulaznice iznosi 5 eura za odrasle, a 4 eura za djecu, studente i umirovljenike.

2. Samobor, Samoborsko gorje i Plitvička jezera

Samobor je idealna destinacija za jednodnevni izlet. Na središnjem gradskom trgu svaka je zgrada spomenik kulture prve kategorije pa nećete znati na kojoj da prvo zaustavite pogled. Jedna od glavnih atrakcija Samobora je i povijesna Samoborska kula, koja je nastala u 13. stoljeću, a danas nudi zanimljive informacije o povijesti grada. Tu je i Samoborski muzej, koji će posjetiteljima omogućiti da se upoznaju s tradicijom ovog kraja. Samobor je također poznat po svojim kulinarskim specijalitetima pa nemojte propustiti kušati kultnu kremšnitu. S brojnim stazama idealnim za biciklizam i planinarenje Samoborsko gorje je idealno za ljubitelje prirode ali i adrenalina. U Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje pronaći ćete svoj komadić mira i zelenila. Ovo bogato gorje skriva čak 377 vrsta gljiva, 38 vrsta orhideja, 110 ptičjih vrsta. U kanjonu potoka Rakovice nalazi se i Eko selo Žumberak, gdje se možete okušati u jahanju.

Plitvička jezera, premda su nešto udaljenija od Zagreba, najpoznatija su prirodna atrakcija Hrvatske i nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje prirode. Plitvice su UNESCO-v spomenik svjetske baštine, a nedavno su proslavile i 76. rođendan. Plitvička jezera nude brojne pješačke staze, od kojih su najpopularniji oni koji vode uz obalu jezera ili kroz šumu, gdje ćete moći uživati u netaknutoj prirodi i čaroliji vode.

3. Toplice i welness

Toplice u okolici Zagreba nisu samo oaza mira, već i idealna mjesta za obnovu zdravlja. Bez obzira želite li poboljšati zdravlje, opustiti se ili jednostavno uživati u tišini prirode, ove destinacije pružaju savršen bijeg u mirnom okruženju. Jedna od najpoznatijih destinacija je Tuheljske Toplice, smještene tek 40-ak kilometara od Zagreba. Tu se nalaze brojne wellness i spa usluge, a termalna voda koja izvire iz dubine zemlje koristi se za liječenje različitih zdravstvenih tegoba, poput problema s mišićima, zglobovima i kožom. Osim termalne kupke, Tuheljske Toplice nude i brojne druge sadržaje, poput saune, masaža i fitness centara, čineći ih savršenim odredištem za opuštanje i revitalizaciju tijela i duha.

Nedaleko Zagreba smjestile su se i Toplice Sveti Martin, popularna destinacija koja se nalazi na sjeverozapadu Hrvatske, u blizini granice sa Slovenijom. Ove toplice nude termalne bazene, wellness tretmane i specijalizirane medicinske usluge koje pomažu u prevenciji i rehabilitaciji različitih zdravstvenih problema. Na ovom području, bogatom prirodnim ljepotama i netaknutim krajolicima, možete uživati u opuštanju uz termalne bazene ili šetnjama kroz prirodu.