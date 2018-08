Zatvara se dio Savske ceste

Službena stranica MUP-a obaviještava da će promet biti zatvoren na dijelu od Ulice grada Vukovara do Trga Dražena Petrovića zbog uređenja kolnika Savske ceste. Bit će zatvoren od 10. kolovoza od 6 sati, do 13.kolovoza do 4 sata.

Obilazni pravci za vrijeme izvođenja radova bit će:

Savska cesta – Tratinska – F. Andrašeca – Ulica grada Vukovara – Savska cesta, i

Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Miramarska cesta – A. Mihanovića – Vodnikova – Savska cesta.

