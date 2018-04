Za kante pišu radne naloge, ali ih ne prazne

U radnim nalozima stoji da je bila ispražnjena deset puta u tri mjeseca, a ona nikada nije bila odvezena na lokaciju, nikada napunjena smećem, pa samim time ni ispražnjena – pokazujući kantu koju je donio na konferenciju za novinare, skupštinski zastupnik Renato Petek iz stranke Naprijed Hrvatska zapitao se zašto je Čistoći potrebno da naloge piše iako posao nije obavljen, a prema ugovoru cijena usluge ionako ostaje ista, prazni li se kanta ili ne. Slučaj koji je naveo, kako je objasnio, iz šireg je centra grada i radi se o pravnoj osobi koja je sklopila ugovor s Čistoćom, a upravo od pravnih osoba Holdingova podružnica ostvaruje 26,1 posto svog prihoda.

– Grad Zagreb odlučio je uslugu naplaćivati prema veličini spremnika i broju odvoza bez obzira na to je li to nekome potrebno ili ne, što je usluga na štetu građana – rekao je Petek koji je izrazio i bojazan za privatizaciju Čistoće, a istaknuo je i kako će nastaviti postavljati pitanja o ovoj, ali i drugim temama “jer je to njegova zastupnička dužnost i obveza bez obzira na dobivene prijetnje ili moguće tužbe od Holdinga”. Podsjetio je i da mu Čistoća nije odgovorila na pitanja koja je postavio još 4. travnja, a i na nizak prihod od prodaje odvojeno prikupljenog otpada, koji za plastiku iznosi 2,25 kuna dnevno po zelenom otoku. Iz Holdinga su pak poručili da im je jasno zašto zastupnik Petek želi medijsku pozornost i da “oni imaju važnijeg posla oko otpada”.

– Ne želimo gubiti vrijeme na komentiranje izmišljotina – rekli su kratko.