KULTURPLAC

(W)interkultura na Trnju: Cjelodnevno interkulturno blagdansko druženje uz izložbe, ceremonije, film i hranu

Interkulturni društveni centar
VL
Autor
Ana Vrbanek
28.11.2025.
u 10:45

Program počinje arhitektonsko-migrantskom šetnjom koja vodi od Tržnice Trnje prema Knjižnici Marina Držića gdje će se potom održati izložba dvaju umjetnika - Jana Jaffe i Georgea Sengea

Centar za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture poziva sve na cjelodnevno događanje posvećeno vrijednostima koje nadilaze granice, jezike i kulture. U suradnji s Knjižnicom Marina Držića i pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, 13. prosinca organizirat će se Kulturplac: (W)interkulturu na Trnju. 

– Za mnoge koji su daleko od svojih domova, obitelji i zajednica prosinac često pojačava osjećaj samoće, otuđenosti i udaljenosti. Ovim događanjem želimo stvoriti prostor u kojem se svi, bez obzira na to odakle dolaze, mogu osjećati dobrodošlo, prihvaćeno i povezano – kazali su organizatori.

Program počinje arhitektonsko-migrantskom šetnjom koja vodi od Tržnice Trnje prema Knjižnici Marina Držića gdje će se potom održati izložba dvaju umjetnika - Jana Jaffe i Georgea Sengea kao i rukotvorine kolektiva Žene ženama. A dok se na jednom dijelu Trnja otvara izložba, na drugom se pak otvara Solidarni shopping, u grijanom šatoru na Tržnici Trnje.

Osim Solidarnog shoppinga posjetitelje očekuje niz aktivnosti koje slave raznolikost i kreativnost poput izložbe na otvorenom, interkulturne hrane, kutka za djecu, interkulturnog darivanja knjiga, ali i revije tradicionalnih afričkih nošnji i njihove simbolike, African fashion show, koji će približiti afričku kulturu široj hrvatskoj javnosti. Program će se završiti projekcijom ovogodišnjeg hit filma Georgija M. Unkovskog - DJ Ahmet.

– Cijele godinu radimo na tome da Trnje postane mjesto gdje se priče susreću, a ne mimoilaze. Prosinac je idealno vrijeme da naglasimo važnost zajedništva, solidarnosti i brige jednih za druge – rekli su organizatori.

Ulaz na sve programe je slobodan. Program je dio ciklusa događanja ususret Interkulturnom društvenom centru Trnje.

 
Ključne riječi
Zagreb

