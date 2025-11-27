Mačke, glazba i fotografija: Zagreb dobiva najnježniji humanitarni event

Nakon dvije velike izložbe koncertnih fotografija "Beyond Sound", održanih u prostorima Močvare i kluba s posve drukčijom tematikom. Ako ste ikad poželjeli spojiti umjetnost, glazbu, druženje i mačju karizmu, ali bez dlake na jeziku, četvrtak 27. studenog od 18 sati u Cat Caffeu Zagreb (Kušlanova 6) rezerviran je za vas. U toploj atmosferi omiljenog zagrebačkog mačjeg kutka, u kojem su domaćini skloni dostojanstvenom ignoriranju ljudi, održava se humanitarni event za udrugu Hrabre njuške, u organizaciji Ribek Artza.

Večer će otvoriti izložba autorskih fotografija maca koje traže topli Zauvijek dom. Njihove poglede zabilježile su fotografkinje Leonarda Jarnjak, Leonora Bajrović, Marijana (Zg Crnjak), Martina Mataković, Paola Brodej i Tena Naglić, pretvorivši njuškice u male zvijezde s velikom nadom.

Uz izložbu, posjetitelje očekuje šarmantan kreativni sajam, pravo šarenilo rukotvorina, umjetnina i unikatnih predmeta koji traže nove vlasnike, uz mini buvljak koji će se svidjeti svakome tko voli dati stvarima drugi život.

Da cijeli događaj ne ostane samo na tihoj mačjoj meditaciji, pobrinut će se Bele i Luce, DJ duet koji osigurava dobru vibraciju cijele večeri. Ulaz je besplatan, a svaki vaš osmijeh, razgovor, kupljeni suvenir ili donacija pomaže zatvoriti veterinarske račune Hrabrih njuški i omogućiti da 2026. započne s više zdravih maca u toplim domovima, a manje briga u inboxu Udruge.