Tomašević: Želimo usvojiti GUP 10. travnja

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet održavaju redovnu konferenciju za medije.

– Materijali danas idu u resorno ministarstvo kako bi dobili suglasnost i kako bi GUP bio izglasan na sjednici Skupštine. Poštujući procedeure, zakonske rokove, najraniji datum kada je moguće usvajati izmjnne i dopune je 10, travnja. To je dogovor i što se tiče nove sjednice vladajuće većine odnosno Možemo i SDP-a. Imat ćemo jednu sjednicu 27. ožujka, ona će imati dosta točaka dnevnog reda, a nakon nje ćemo imati još jednu vezano za GUP. Rekli smo da nećemo odustati od toga da do kraja mandata izglasamo izmjene GUP-a kako bi se uravnotežio urbanistički razvoj – rekao je Tomašević.

Cilj je kaže, da ima zelenila, parkova, da nije gusto toliko da ljudi gledaju jedni drugima u tanjure i da se ima prostora za domove zdravlja, škole, vrtiće. – Želimo usvojiti GUP 10. travnja i očekujemo da resorno ministarstvo od danas kada dobije ove materijale, odgovori u roku 20 dana. Mislimo da to ne bi trebao biti nikakav problem s obzirom na praksu koja je bila prije pet godina,s obzirom na to da se vodio niz sastanaka na operativnoj razini, nakon što smo dobili negativno mišljenje, između ministarstva i institucija Grada. Sve ono što je ministarstvo tražilo je uvršteno u u izmjene GUP-a i očekujemo suglasnost u što kraćem roku – naglasio je Tomašević.

Očekuju, dodao je, da se zadrži praksa koja je do sada bila na lokalnim izborima, duga barem 12 godina, a to je da se izbori raspisuju mjesec dana prije samog datuma izbora, 18. svibnja. – To znači da će se 10. travnja održati sjednica, prije nego se raspuste sva predstavnička tijela – istaknuo je.

– Ministarstvo nas je tražilo da napravimo treći puta javnu raspravu vezanu za četiri točke iz mišljenja ministarstva. Jedini predmet izmjene mogle su biti isključivo te točke iz negativnog mišljenja ministarstva. Mi smo to napravili, sukladno propisima trajalo je osam dana, od 13. do 20. veljače. Kako bi bili u skladu s pravnim stndardima, morali smo pričekati da poštom, eventualno kasnije stignu sve primjedbe, a znate kako pošta kod nas putuje, čekali smo više od 15 dana kako ne bi dobili primjedbu koju nismo razmotrili – objasnio je.

Danas, sukladno statutu Grada, kreće i procedruga gdje se daje rok od 20 dana Vijećima Gradskih četvrti da daju mišljenje na izmjene GUP-a.

Na pitanje, što ako ministarstvo ne odgovori u roku 20 dana, Tomašević je rekao da se može ići u hitni postupak, ali o tome ne bi spekulirao. – rekao sam kad je sjednica, kada se raspisuju izbori. Zato sam rekao kada je došlo negativno mišljenje da će biti teško usvojiti izmjene do kraja mandata, međutim, službe u Zavodu za prostorno uređenje i uredu za gospodarsko, ekološku održivost i strategijsko planiranje su učnili apsolutno sve da u najkraćem mogućem zakonskom roku provedu javnu raspravu, obrade sve primjedbe, pričekaju da neke ne bi došle poštom kasnije... – rekao je Tomašević.

Medije je zanimalo i koliko je koštalo uređenje pješačke zone u Draškovićevoj te smatra li gradonačelnik da je to sigurno i bi li sjedio na klupama tamo. Tomešević je rekao da iznos ne zna napamet te da smatra da je zona sigurna. – Ta pješačka zona postoji tamo desetljećima, tamo ne bi smio biti nikakav prolaz automobila, osim vozila hitnih službi. Do nedavno su mogli i taksiji, a sada ne mogu ni oni. To se sada uređuje za Festival svjetla, a nakon toga ćemo vidjeti kako će se koristiti, kako će građani reagirati i odlučiti što dalje s tim – rekao je.

Korisnici karting arene na području Velesajma se žale kako su bili prisiljeni prijaviti se na natječaj iako imaju ugovor do 2028., kažu da su slali žalbu i vama prije tjedan dana. – Radi se o nelegalnom korisniku, koji od 2023. nema važeći ugovor, sada se žale na situaciju gdje su izgubili u natječaju za zakup. Imamo situaciju gdje je na natječaju za zakup druga tvrtka ponudila gotovo dvostruko više od njih, ali to nije sve, nego je to šesti natječaj koji je objavljen za zakup tog prostora, oni se na pet natječaja za zakup, kao postojeći korisnik nisu htjeli javiti – objasnio je Tomašević. Postoje pravni lijekovi, mogu se žaliti, smao nek daju, dodao je.

Upitan je i o podjeli žutih vrećica. – Ja nisam uveo žute vrećice, a smetalo me što su u dijelovima grada gdje su obiteljske kuće one vješane po ogradama i to je izgledalo jako ružno. Napravili smo sve što možemo da ih svedemo na minimum. Zato smo podijelili 92 tisuće žutih kanti za sve obiteljske kuće i naravno, kako sada imaju kante, ne trebaju im više žute vrećice. Kada je riječ o vrećicama za zgrade, uskoro će krenuti u podjelu, napomenut ću da svatko može plastiku u bilo kojoj vrećici ostviti u žutom kontejneru, ne mora biti žuta, može biti bilo koja plastična vrećica – napomenuo je Tomašević. Vrećice za biootpad, dodao je, u podjeli su.

Na pitanje kako teku radovi na osnovnoj školi u Jakuševcu i jesu li upoznati s time da su se građani žalili da nema dovoljno parkirnih mjesta. – Osnovna škola Frana Galovića je investicija od preko 17 milijuna eura iz proračuna. radovi su pri kraju, trebali bi biti gotovi do kraja mjeseca. Ima puno pitanja koja roditelji s pravom postavljaju vezano uz upisno područje škole. Rekonstruiramo tamo i Sarajevsku, imamo pitanja oko sigurnosti. Škola će krenuti s radom u rujnu i na sva pitanja ćemo do tada odgovoriti – rekla je Dolenec.

Na pitanje o tome u kojoj je fazi Greenway, Tomašević je rekao da "postoje određeni zastoji u radovima" koji se rješavaju s izvođačem. – Sada je ljepše vrijeme pa će se ubrzati radovi koji kasne. Prva četvrtinaa će biti izvedena do kraja travnja – rekao je Tomašević.

Samobor je u e-savjetovanje pustio odluku o sufinanciranju baka i djed servis kao potencijalnu mjeru, pa je novinare zanimalo planira li i Zagreb tako nešto. – Nisam upoznata s tom mjerom. Mi smo napravili velike iskorake, podigli smo cenzus za umirovljenike i iznose novčane pomoći. Što se tiče ranog odgoja i obrazovanja, naša glavna politika je otvaranje vrtića. Sada smo na 10 otvorenih vrtića, ali uskoro idemo na 14-15 – rekla je Dolenec.

Vezano za tragediju na željezničkoj pruzi kod Zapadnog kolodvora, Tomašević je upitan da objasni može li se učiniti nešto da se taj prijelaz uredi. – Rekonstrukciju je ranije radio HŽ, a što se tiče toga da je rampa često spuštena, treba isto pitati HŽ, ali znam da je to činjenica. Bilo bi dobro napraviti pothodnik ili pješački most, slažem se i pokrenuli smo procedru za pothodnik, pred lokacijskom je dozvolom taj projekt i radovi bi mogli krenuti sljedeće godine. Na puno mjesta u gradu treba napraviti podvožnjake, radimo i Medpotoki – napomenuo je Tomašević.