Uskoro promjene u ZET-u? Tramvaji 5 i 7 skraćuju trase, sindikat: 'To je jedino logično rješenje'

Peticom ponovno samo do Maksimira, a sedmicom do Dubrave. Inicijativa je to koju je prije nekoliko dana na društvenim mrežama podijelio Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a, prema kojoj bi se tramvaji 5 i 7 vratili na stare trase kojima su vozili prije nego što su one produžene u travnju 2017. Tako bi linija 5 od Prečkog prometovala do Maksimira umjesto do Dubrave, a linija 7 vozila bi od Savskog mosta do Dubrave umjesto do Dupca. Sve to trebalo bi se dogoditi uskoro, poručuju sindikalci, a iz više izvora potvrđeno nam je da su novi vozni redovi i sve nužne procedure bile spremne već za sljedeći ponedjeljak, no u posljednji trenutak Uprava je sve prolongirala.

'Pa frekvencija je kao u Japanu'

– Nije mi poznat razlog odgode, no te su se linije mogle odavno skratiti – kaže Anto Jelić, čelnik ZET-ova sindikata koji je inicirao povratak petice i sedmice na staru trasu. A puno je razloga, dodaje, zašto bi to trebalo učiniti.

– Prije svega, na okretištu Dubec dolazi do zastoja jer se istodobno okreću tri linije, 4, 7 i 11, iako su na terminalu samo dva kolosijeka, pa se nerijetko zna stvoriti kolona tramvaja, što uzrokuje kašnjenja, ali to pričinjava i poteškoće putnicima koji dalje putuju autobusima prema Sesvetama i okolnim mjestima. A u situaciji kada nastane zastoj na okretištu, vozač tramvaja ne smije pustiti putnike iz vozila dok ne stigne na stajalište na terminalu – objašnjava sindikalist.

Drugi je razlog, navodi, taj što nikada nije postojala stvarna prometna potreba za produživanjem linija jer frekvencija polazaka s okretišta dovoljno je visoka.

– Broj vozila i kapaciteti koji su postojali do promjene 2017., kada su iz Dupca polazile linije 4 i 11, a iz Dubrave 7 i 12, bili su sasvim zadovoljavajući. Frekvencija polazaka je svakih šest do sedam minuta, pa to je kao u Japanu! A linije su u travnju 2017. produžili nakon što je jedna gospođa nazvala u radijsku emisiju u kojoj je gostovao pokojni gradonačelnik Milan Bandić i kazala kako je putnicima koji idu do Dupca nezgodno presjedati u Dubravi pa je on obećao to riješiti, iako takva odluka što se tiče prometnih potreba nije bila opravdana – govori Jelić.

Šest godina poslije, najava o mogućem skraćivanju trasa podijelila je putnike i u komentarima na društvenim mrežama i na terminalima u Dupcu i Dubravi koje smo obišli.

– Na mene to neće puno utjecati jer idem do Dubrave, a koliko vidim, i dalje će mi ostati četiri linije, što je sasvim dovoljno. Uostalom, tako je donedavno i bilo pa ništa nije nedostajalo – kaže 67-godišnja umirovljenica Ljubica. To mišljenje, međutim, ne dijeli 42-godišnja frizerka Nina koju smo zatekli nekoliko tramvajskih stanica dalje, u Dupcu, na povratku s posla.

– Skraćivanje mi nikako ne odgovara.

Mi koji putujemo iz Novog Zagreba do Sesveta i ovako se moramo klackati pol' dana, a ako se ideja realizira, opet ćemo morati i presjedati tri-četiri puta – negoduje ona. Student Marko pak najavu smatra nelogičnom.

– Možda u trenutačnoj situaciji i ima smisla, ali budući da se grad neprestano širi i da ovdje na istoku Zagreba živi jako puno ljudi, zar ne bi bilo logičnije da se grade pruge te da se linije produžuju, a ne da se skraćuju – tumači 22-godišnjak.

U slučaju izmjena, javit ćemo

Vozači s kojima smo razgovarali na terminalima pozdravljaju inicijativu za promjene na trasama petice i sedmice, odnosno vraćanje na staro. Time bi im se, kažu, skratilo i vrijeme dolaska s početnog na krajnje okretište, što bi smanjilo i moguća kašnjenja. A hoće li se i kada uspostaviti takva regulacija, pitali smo i ZET.

– Prometne službe kontinuirano razmatraju i provode izmjene s ciljem pružanja što kvalitetnije usluge prijevoza jer planovi nisu trajnog karaktera te su u skladu s realnom situacijom i potražnjom podložni modifikacijama. U slučaju bilo kakvih izmjena, pravodobno ćemo obavijestiti javnost – poručuju iz ZET-a.

Ono što, pak ostaje sigurno jest da se pruga do Dupca koja je otvorena sada već davne 2000. godine neće dobiti svoje proširenje prema istoku grada, barem ne prema planovima za tekuću godinu. Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je širenje tramvajske mreže i nabavu novih tramvaja do kraja mandata ocijenivši poražavajućom činjenicu da se u metropoli više od 20 godina nije izgradio niti jedan metar pruge, a dugih 17 godina nije kupljen niti jedan tramvaj dok su najstariji primjerci iz voznog parka ZET-a koji i danas redovno voze, iz tvornice Đuro Đaković stariji od pola stoljeća.

Ipak, modernizacija bi na zagrebačke ulice trebala stići u sljedećih nekoliko godina jer koncem 2022. potpisan je ugovor o nabavi 20 novih tramvaja. Posao težak gotovo 50 milijuna eura financirat će se dijelom i iz fondova Europske unije, a osim za nove tramvaje financije i sufinanciranje tražit će se i za novu prugu. Među prvima u redu za izgradnju trebala bi biti dionica od Zvonimirove ulice, Heinzelovom do Ulice grada Vukovara te trasa od okretišta u Zapruđu, Sarajevskom cestom do Ranžirnog kolodvora.

