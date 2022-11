Turistički djelatnici iz šest eurpskih zemalja upoznali povijest Turopolja

Upoznavanje turopoljske povijesti, posjet novouređenom Centru za posjetitelje i Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici te obilazak Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan u Ivanić Gradu samo su dio programa Međunarodne poslovno turističke burze PUT, čiji je ovogodišnji domaćin Turistička zajednica Zagrebačke županije. Njezino se 23. izdanje održava u hotelu Garden Hill u Velikoj Gorici pa je 150 turističkih djelatnika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH, Češke te Slovačke dobilo priliku obići zagrebački zeleni prsten i upoznati povijest i tradiciju nekih dijelova Zagrebačke županije.

– Osim toga što ova manifestacija okuplja turističke djelatnike iz cijele regije na jednom mjestu ujedno ih upoznajemo i s različitim dijelovima Hrvatske. Podjednako pokušavamo zastupiti i kontinent i more, a iz godine u godinu mnogi se vraćaju i zato je ovo jedno od najvažnijih godišnjih događanja za domaći turizam – naglasila je direktorica burze Maja Šimenc.

Iz hotela u Velikoj Gorici, gdje su se okupili, a mnogi i smjestili, prošetali su do Trga kralja Tomislava gdje je smješten Muzej Turopolja u kojemu su imali prilike, između ostalog, vidjeti i dio muzejske etnografske zbirke među kojima su i narodne nošnje iz nekoliko povijesnih razdoblja. Kroz stručno vodstvo etnologinje i kustosice Josipe Matijašić te arheologinje Tatjane Pintarić doznali su i što su podgutnica te poculica, inače tradicionalni dijelovi turopoljske nošnje. Nedaleko od muzeja smješten je i novouređeni Centar za posjetitelje kroz koji ih je proveo vodič Nikola Pejak. Osim replike igara kakve su igrali stari Rimljani, detaljno opisane turopoljske flore i faune te maketa drvene arhitekture, ondje su imali prilike kušati i kupiti čokoladne praline iz lokalne proizvodnje Choco slastice d.o.o.

– Za Turističku zajednicu Zagrebačke županije kao ovogodišnjeg domaćina ovo je veliki značaj jer smo na jednom mjestu okupili ne samo predstavnike turističkog sektora već i ključne dionike koji stvaraju i gospodarsku korist. Atrakcije županije ovih dana obilazi 150 ljudi i zagrebački zeleni prsten nikada nije bio primjetljiviji i možemo reći da je ovo kruna naših aktivnosti na kraju ove godine – kaže direktorice županijske Turističke zajednice Ivana Alilović.

Iz Velike Gorice zaputili su se na izlet do Ivanić Grada, do bolnice Naftalan kroz koji ih je provela zamjenica ravnatelja Milica Birk. Imali su tako prilike vidjeti naftalanske kade koje se koriste u liječenju psorijaze, novouređene bazene, dvorane za pilates i druge medicinske vježbe, a u konferencijskoj ih je sali ugostila direktorica ivanićgradske Turističke zajednice Ana Gašparović koja ih je upoznala s bogatom povijesti grada. Kako je Ivanić Grad nadaleko poznat po najpoznatijoj jesenskoj manifestaciji, ivanićgradskoj bučijadi, mnogi nisu propustili ni kušati bučino ulje kao jedno od tamošnjih tradicijskih delicija.

Kraj prvog dana zaokružili su povratkom u velikogorički hotel gdje je održana dodjela godišnjih nagrada za kvalitetu, inventivnost i kreativnost u turizmu Simply the best, a koju već 13 godina dodjeljuju krovna udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i specijalizirani turistički magazin Way to Croatia. Ove je godine nagrađen 51 laureat, a nagrađivalo se u pet kategorija, ugostiteljski objekti, putničke agencije, manifestacije, novi projekti u turizmu i pojedinci.

Laureati u ugostiteljstvu nagrađeni su u dvije potkategorije, izletišta od kojih su nagrađeni "Big Bear camping resort" iz Vrhovine, etno imanje "Kuća dida Tunje" iz Oprisavca te izletišta "Na malom brijegu" iz Velikog Građevca i "Zeleni put" iz Kutine, dok je pobjednik kategorije vinarija, pansion i restoran "Vuglec breg" čiju je nagradu preuzeo vlasnik Boris Vuglec. U potkategoriji restorana nagrađeni su gostionica i kavana "Ana" iz Čazme te restorani crikvenički "Burin", onaj hotela Trakošćan i "Purga" iz Zlatara. "Samoborska klet" iz Samobora pobjednik je kategorije, a nagradu je preuzela vlasnica Marijana Karlović Puljić.

– Iduće godine naš će restoran proslaviti 20 godina, u kojima služimo tradicionalna jela u koje spada i puno jela od divljači koja dolazi iz našeg obiteljskog lovišta, a najviše nas posjećuju turisti i Zagrepčanci i zato nam ova nagrada puno znači – istaknula je vlasnica Samoborske kleti, M. Karlović Puljić.

Laureati među putničkim agencijama bili su karlovački "Kamat Adventure" i vukovarski "Vu life journey" dok je pobjeda u kategoriji otišla u ruke Sunturista iz Novalje. Karlovački Ivanjski krijes, RetrOpatija, Ružica Vinodola, vukovarski Svi zajedno Hrvatsko NAJ nagrađeni su pak u kategoriji kulturnih i tradicijskih manifestacija, a pobjednikom je proglašen krapinski Tjedan kajkavske kulture. Nadalje, u kategoriji festivalskih i tradicijskih manifestacija među laureatima su se našli i korčulanski Festival viteških igara, čakovečko Porcijunkulovo, buzetska Subotina po starinski te Sajam Slavonski banovac koji se održava u Pakracu. Gradonačelnik Raba Nikola Grgurić preuzeo je pobjedničku plaketu za poznatu Rapsku fjeru. Kao zabavne manifestacije ovjenčane su Good fest iz Drniša, Mali ulični festival iz Subotičkih Toplica, ninski Romantični tjedan, Srednjovjekovni viteški turnir Jankovac koji se održava u Čačincima te Sonus festival iz Novalje kao pobjednik kategorije.

"Jelsa trail", novaljski "Life on Mars trail", "Mega bikers susreti" u Slavonskom Brodu i "Sva lica Platka" iz Čavli dobitnici su u kategoriji sportskih i rekreacijskih manifestacija, u kojoj je pobijedio Hrvatski festival Gospić – Otočac. Nagradom Simply the best u kategoriji novih projekata u turizmu realiziranih od 1. srpnja prošle do 1. rujna ove godine, ovjenčani su pak "Milk and cheese bar" mljekare Latus iz Žminja, "Podcast Croatia Underrated" zagrebačke radionice Kazivačica, "Taste of Brač" Aldure sport iz Sutivana, "Štruklionica" vile Zelenjak Ventek iz Kumrovca te "Piknik u vinogradu" zelinske vinarije Kos – Jurišić.

– Projekt je nastao tijekom pandemije i još uvijek je svojevrstan novitet i zato nam svaka nagrada i promocija puno znači, pa tako i ova jer ona samo dokaz koliko je prepoznat naš potencijal – ističe inicijatorica Piknika u vinogradu, Đurđica Kos – Jurišić.

Sustav turističkih zajednica i lokalnih samouprava također je bila jedna od kategorija, a u kojoj su nagrađeni "Dubrovnik pass", Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić iz Slavonskog Broda, Plemićka ruta Podravine i Slavonije TZ Virovitičko – podravske županije, "Via Apsyrtides" TZ Grada Malog Lošinja te Posjetiteljski centar Đurđevački pijesci.

Među laureatima, za doprinos razvoju turističke ponude i turizma, našli su se i pojedinci, Sanjin Debelić, član rapskog kluba jedrenja na dasci "Južina", Nada Maršić iz TZ Kaštela, vlasnica i urednica portala Gastronaut Karin Mimica, vlasnik i glavni urednik portala HrTurizam Goran Rihelj te predsjednica Hrvatske udruge turističkih novinara i pisaca u turizmu Tina Eterović Čubrilo.

Dodijeljene su i posebne nagrade za najbolja destinacijska odredišta pa je tako TZ Malog Lošinja proglašena najboljom otočkom, TZ Crikvenice najboljom obalnom, a TZ Virovitičko-podravske županije najboljom kontinentalnom destinacijom.