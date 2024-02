Gradovi i općine Zagrebačke županije opet nisu potrošili novac dodijeljen za čipiranje pasa i kastraciju kujica

Zagrebačka županija i prošle je godine na temelju javnog poziva gradovima i općinama sa svog područja dodijelila sredstva za provedbu kontrole populacije napuštenih pasa. Predviđenih 13.273,68 eura podijeljeno je među sedam gradova i 11 općina koje su se javile, a tim novcem mikročiprano je 415 pasa i kastrirane 323 kujice. Sva dodijeljena sredstva nisu utrošena pa su gradovi i općine u proračun Zagrebačke županije vratili 1357,41 euro. Od devet gradova županije na javnom pozivu nisu sudjelovala dva grada, a od 25 općina čak njih 14.

Najveći iznos dobila je Velika Gorica, s dodijeljenih 2655 eura čipirali su 85 pasa i kastrirali 44 kujice. Grad Samobor dobio je 1823 eura s kojima je čipirao 6 pasa i kastrirao 48 kujica. Grad Jastrebarsko dobio je 1149 eura te čipirao 28 pasa i kastrirao 18 kujica. No, kako su za to utrošili 968,76 eura u blagajnu Zagrebačke županije morali su vratiti 180,20 eura. Svetoj Nedelji dodijeljeno je 1039 eura s kojima je čipirano 14 pasa, a kastrirane su 33 kujice. Sveti Ivan Zelina je s 1016 eura čipirala 75 pasa i kastrirala 50 kujica. Vrbovcu je dodijeljeno 629 kuna, a čipirana su 34 psa i kastrirano 17 kujica. Zaprešić je s 979 eura čipirao 39 pasa i kastrirao 39 kujica.

Među općinama najveći iznos dobila je Bistra, 719 eura. Čipirali su dva psa i kastrirali 10 kujica, a kako su za to utrošili 388,76 eura u županijsku blagajnu morali su vratiti 329,92 eura. Općina Brdovec dobila je 559 eura, no utrošila je 304,90 pa je morala vratiti 253,68 eura. Čipirali su 10 pasa i kastrirali 12 kujica. Općina Križ potrošila je 452 dodijeljena joj eura, a za taj iznos čipirana su 34 psa i kastrirana 1 kujica. I općina Kloštar Ivanić utrošila je 452 dodijeljena eura te čipirala 27 pasa i kastrirala 12 kujica. Općina Brckovljani čipirala je dva psa i kastrirala 7 kujica, za što su utrošili 306,54 eura. Kako su od Županije dobili 408 eura, morali su vratiti 101,94 eura. Općina Jakovlje s dodijeljenih 312 eura čipirala je 8 pasa i pet kujica kastrirala. Kako su za to utrošili 306,2 eura u županijsku blagajnu vratili su 5,55 eura. Općina Stupnik potrošila je sva dodijeljena joj sredstva – s 292 eura čipirali su 29 pasa i kastrirali 15 kujica. U općini Gradec dobili su 185 kuna i utrošili ih za čipiranje 19 pasa i kastraciju 9 kujica. Općina Bedenica dobila je 102 kune, čipirali su jednog psa i kastrirali jednu kujicu i za to utrošili 51,95 eura. Stoga su u županijsku blagajnu morali vratiti 49,66 eura. Općina Luka od dodijeljenih 102 eura utrošila je 67,15 eura, a čipirana su dva psa i kastrirane dvije kujice. Zagrebačkoj županiji morali su vratiti 34.46 eura. Općina Pušća neslavni je rekorder prošlogodišnjeg javnog poziva – dodijeljena su joj 402 eura, a cijeli iznos vratili su jer nisu pronašli niti jednog nečipiranog psa i niti jednu nekastriranu kujicu.

I dok su neki od gradova i općina utrošili tek nešto više od pola dodijeljenog im novca, rekorderi kao općina Pušća niti jednog eura, drugi bi vjerojatno bez problema potrošili i više nego su dobili. Nečipiranih i napušteni pasa svakim je danom sve više, volonteri koji ih zbrinjavaju pomalo ostaju bez snage i pitaju se – otkud više izviru. A kad pročitaju ove podatke, posebno oni iz Dugog Sela, Ivanić-Grada i 14 općina koje nisu sudjelovale u raspodjeli ovih sredstava, vjerojatno će se pitati kako to da njihovi čelnici ne sudjeluju u ovakvim akcijama? Izgleda da nisu zainteresirani da i uz pomoć Županije smanje broj nečipiranih i napuštenih pasa, a tako i troškove koje sami imaju za njihovo zbrinjavanje, na što ih obvezuje Zakon o zaštiti životinja.