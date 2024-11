Važna obavijest za vozače: Tijekom produženog vikenda u Zagrebu neće biti otvoren ovaj podvožnjak

Novopostavljen sustav javne rasvjete u podvožnjaku Savska cesta - Slavonska avenija uspješno je prošao probni rok od tri mjeseca pa će ovog vikenda zamijeniti stari sustav koji će biti uklonjen. Iako je novi sustav već ranije postavljen, potrebno je provesti završno podešavanje intenziteta rasvjete prilaznih zona podvožnjaka s intenzitetom dnevne svjetlosti.

Zbog radova u podvožnjaku, on će ovog vikenda, od subote 16. studenog od 8:00 sati pa do ponedjeljka 18. studenog do 20:00 sati biti zatvoren za promet. U tom će se periodu, promet odvijati semaforiziranim raskrižjem Slavonska avenija - Savska cesta - Zagrebačka avenija. Iz Grada mole sugrađane da obrate pozornost na privremenu regulaciju prometa.

Tijekom nedavnih je radova potpuno je modernizirana rasvjeta, a zatvaranje prometa iskorišteno je i za redovito održavanje sustava javne odvodnje, popravke kolnika te uklanjanje samoniklog raslinja i zemlje na oba ulaza u podvožnjak, dok su pod vodenim pritiskom očišćeni zidovi podvožnjaka radi bolje vidljivosti, poručuju iz Grada.

