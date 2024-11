Analizirali smo deset Tomaševićevih projekata za 2025. godinu: Na listi ih je 10, samo tri su nova

Stadion u Kranjčevićevoj, podvožnjak Medpotoki, tramvajska pruga po Heinzelovoj, obnova kina Europa, produljena Branimirova i Kolakova. Projekti su to uvršeni u gradski proračun za 2025. godinu, koji je predstavljen jučer, a ponovno je veći od svih dosadašnjih. Iznosi 2,94 milijarde eura, što je 14 posto više od izvornoga proračuna za 2024., odnosno 5,5 posto više od rebalansa izglasanog ovoga ljeta.

Paromlin, bazen, pruge

"Podebljana" je i lista strateških projekata gradske uprave na čelu s Tomislavom Tomaševićem; lani u ovo doba predstavili su ih sedam, a sada je na popisu njih deset. Lista uključuje i gradnju stanova za javni najam u Podbrežju, centar Paromlin, bazen Špansko, produljenje Sarajevske i obnovu Doma sportova, a vrijednost svih deset projekata, kako je istaknuto, jest 462,7 milijuna eura. U proračunu za sljedeću godinu pak za njih će se izdvojiti 167,4 milijuna.

A ako vam ovi projekti zvuče poznato, to je zato što su već najavljivani, a neki su i u tijeku. Među deset strateških pothvata u idućoj godini, točnije, sedam ih je s lani predstavljene liste, i to projekti Paromlina, bazena u Španskom, Doma sportova, kina Europa, stadiona u Kranjčevićevoj te pruga u Sarajevskoj i Heinzelovoj. Novi su na popisu pak gradnja podvožnjaka u Ulici Medpotoki, zgrada u Podbrežju te produljenje Branimirove i Kolakove.

No, za razliku od, primjerice, Paromlina, bazena ili Sarajevske, neki od projekata iz lanjskoga plana još nisu stigli do faze realizacije. Rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj trebala je početi još proljetos, ali je to prolongirano pa se očekuje da će se u radove vrijedne 43,8 milijuna eura krenuti početkom 2025. Nije počela ni obnova kina Europa, a Tomašević je kazao kako su razlog problemi s imovinskim odnosima. – Morali smo dobiti i razna izuzeća da možemo napraviti protupotresnu obnovu, s obzirom na to da je riječ o zaštićenom spomeniku kulture. Očekujemo konačno razrješenje svih tih zavrzlama i realizaciju za sljedeću godinu – poručio je.

Što se tiče pruge po Heinzelovoj, početak radova se očekuje u prvom kvartalu sljedeće godine. Radovi na Domu sportova pak počeli su ljetos, u tijeku je prva faza koja će trajati 18 mjeseci, a od 45 milijuna eura, koliko je vrijedna investicija, u 2025. na taj će se projekt potrošiti 20 milijuna. U tijeku su i radovi na 94,5 milijuna eura "teškom" projektu Paromlin, koji će trajati također do 2026., a gradi se i 34,2 milijuna eura vrijedno kupalište u Španskom. Prije dva tjedna počeli su i radovi u Sarajevskoj, što je projekt u koji će se uložiti 31,3 milijuna eura, a u idućoj godini za njega će se iz proračuna izdvojiti 24,6 milijuna.

Projekt produljene Branimirove i Kolakove u Gradu su "spojili" te također naveli kao radove koji su u tijeku, premda valja naglasiti da će se na potonjoj ulici početi kopati 2025. S projektom podvožnjaka Medpotoki će se krenuti krajem sljedeće godine, rekao je Tomašević, objašnjavajući zašto je od predviđenih 48,1 milijun eura u proračunu za taj zahvat predviđeno tek 3,8 milijuna, a gradnja priuštivih stanova u Podbrežju, dodao je, mogla bi početi krajem ove.

Napokon i sedežnica

Iduće će se godine, istaknuto je također, čak 333 milijuna eura potrošiti na kapitalne investicije na društvenim objektima. Najavili su još deset vrtića, primjerice u Podbrežju, Španskom, Borovju i Čulincu, a ulagat će se i u škole, među ostalim u Jakuševcu, Ježdovcu, Laništu, Horvatima. Šest milijuna eura namijenili su za gradnju nove sjedežnice na Sljemenu, uredit će se pogon za održavanje leda na Velesajmu, a priprema se i obnova Košarkaškog centra Dražen Petrović. U obnovu ide i Dječja bolnica Srebrnjak, za što će se izdvojiti 11 milijuna eura, a u radove na domu zdravlja u Prilazu baruna Filipovića dogodine će se uložiti 15,5 milijuna. Investirat će i u uređenje Centra za upravljanje prometom, a do kraja 2025. na raskrižjima će osvanuti još stotinu pametnih semafora.