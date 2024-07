Tihomir Krklec iz Masterchefa osmislio jelovnik popularnog zagrebačkog restorana: Donosimo gastronomske preporuke

Vrući ljetni dani idealno su vrijeme da se počastite laganom salatom s pohanom cvjetačom, kvinojom, grilanom tikvicom i brokulom, pečenim povrćem te umakom od limuna i limete ili pak ražnjićima od celera s roštilja uz dodatak riže u satai umaku i posipom od suncokretovih sjemenki. A te se delicije, među ostalima, pripremaju u lokalu Plant Punk, koji se bavi isključivo dostavom, a sad je udružio snage s jednim od najkreativnijih mladih chefova Tihomirom Krklecom, poznatim i pod nadimkom Afrika. Šira javnost upoznala ga je u Masterchefu prije dvije godine, a za Plant Punk osmislio je novi ljetni jelovnik.

Iako nije ni vegan ni vegetarijanac, štoviše, kaže, kao klinac nije bio ljubitelj povrća, danas se obožava igrati takvim načinom prehrane, a kreirao je devet jela. – Misao vodilja mi je bila comfort vegan food, hrana koju bih ja volio naručiti nakon radnog dana, podijeliti s ekipom ili pojesti kad mi se ne da kuhati – objašnjava.S ponudom sve popularnijeg dostavnog restorana, dodaje, upoznao se prije nekoliko godina kada ih je uočio na aplikacijama, a osvojili su ga svojim vizualima te nazivima, ali i okusima jela koja su oduvijek bila drukčija nego u većini lokala u metropoli.

– Kada sam se nakon dogovorene suradnje upoznao s kuhinjom, primijetio sam da koriste svježe namirnice, fokus im je na kvalitetnim dobavljačima povrća koji ga dostavljaju nekoliko puta. To mi se i najviše sviđa jer je izuzetno važno kako bi jela bila kvalitetnija i ukusnija – ističe Krklec. Inspiriraju ga, dodaje, jeftinije namirnice, odnosno najdraži mu je izazov od njih spravljati što kreativnija jela. Filozofija je to koja ga prati od malih nogu, a nje se držao i kod osmišljavanja jelovnika pa se na njemu našla i "obična" namirnica kojoj je dodijelio potpuno novu ulogu.

– Odrastao sam u Zagorju, gdje se uvijek kuha sezonski i namirnice nikad nisu skupe. Danas pak postoji nevjerojatno puno kreativnih načina i tehnika da se namirnica dovede do maksimuma pa bih s novog Plant Punk jelovnika izdvojio celer yakitori s kikiriki umakom. Kod nas se obično koristi u juhi, no sada ga mariniramo i pečemo u pećnici, režemo na tanke listiće i stavljamo na štapiće, a pri naručivanju jako popržimo i mažemo glazeom od češnjaka. I na to ide krema od kikirikija i bijela krema od češnjaka, stvarno zabavno jelo – opisuje.

Veganska verzija chicken tikka masale s grilanim brokulama i tikvicama, sojinim bjelančevinama i rižom, Cauli bites, odnosno pohana cvjetača s korijandrom i teriyaki umakom te Green beans, specijalitet od bijelog graha, špinata i graška s dodatkom mente, suncokretovih sjemenki i maslinovog ulja, također su mu favoriti koje preporučuje svima koji još nisu kušali jela iz Plant Punka.

– Svakako je riječ o zdravoj opciji, koriste se svježe namirnice, proizvodi bez laktoze i neke bezglutenske solucije. Sve više ljudi traži takve alternative, a za nekoga tko nije upoznat s plant-based kuhinjom, to bi mogao biti dobar start. Imamo i jela koja su jako osvježavajuća, primjerice zeleni grah od mente i graška, tacosi i salate. Pazili smo da nutritivno sve bude zadovoljeno, a i da ne bude kalorijska bomba. Smanjili smo postotak soli i potpuno izbacili šećer – kaže.

Po struci je grafički dizajner, studirao je i modni dizajn, etablirani je tattoo majstor, autor je nekoliko murala u metropoli i veliki zaljubljenik u fotografiju, odnedavno, kaže, ima i novi hobi, skupljanje čudnovatih parfema, a s prijateljem Alijem Mirzom Mulabegovićem pokrenuo je i projekt Secret Sunday Lover.

– Riječ je o serijalima privatnih ručkova nedjeljom na tajnim lokacijama za 15-20 ljudi. Nedjelja se nekako izgubila s radara, to je uvijek bio dan zajedničkih druženja uz hranu. Da biste prisustvovali SSL-u, morate se prijaviti na newsletter na Instagram profilu. Desetak dana prije eventa na mail dobivate jelovnik, lokaciju i rezervaciju. Trenutačno brojimo oko 400 pretplata na newsletter, što je odlična brojka za Zagreb – ističe Krklec. Bavi se i glazbom, a kada bi slagao set-listu za Plant Punk večeru, kaže, startao bi s laganim vintage kubanskim zvukovima, nakon čega bi atmosferu podignuo ritmovima afro funka i jazza, a završio bi hitovima iz ere starog europskog i američkog disca.