Sve što vam treba za zimnicu: Rajčica stoji 1,50 eura, za vreću rog paprike osam, patlidžan jeftiniji nego lani

Opojni mirisi pečenih paprika i patlidžana ili kuhanih rajčica i šljiva nekoć su se širili iz gotovo svake kuće, a iako je domaćica koje, primjerice, rade ajvar i džemove, svjedoče i kupci i prodavači na tržnicama, danas znatno manje, još ima onih koji njeguju tradiciju pripreme zimnice. Za to su pak najčešće potrebne veće količine namirnica pa smo provjerili kakve su im cijene.

Uz popust na količinu

Svatko tko se barem jednom okušao u pripremi zimnice zna da je najbolje mjesto za nabavu Zelena tržnica na Žitnjaku, gdje smo zatekli neuobičajenu gužvu. Dok kupci kašete paprika, rajčica i šljiva pakiraju u svoje prtljažnike, prodavači se zadovoljno osmjehuju i mame ih raznim akcijama i popustima na količinu, no potražnja, ali ni ponuda, svjedoče, nisu kao što su nekoć bile.

– Mušterije su nam uglavnom umirovljenici koji najviše traže rog paprike i rajčice. Najčešće kupuju po 20 do 30 kilograma, no ima i onih koji dolaze i po sto. Potražnja nije kao nekad, ali ni ponuda. Lani smo imali probleme zbog tuče i jakih nevremena, a sada su urode uništile velike vrućine – kaže prodavačica Natalija Bugarinović.

Ponuda pak regulira i cijenu pa se tako, dodaje, kilogram rajčice prije dva tjedna kod nje mogao kupiti za jedan euro, a aktualna cijena mu je 50 centi više. Cijena rog paprike kreće se od 1,20 do 1,50 eura po kilogramu, a pakiraju ih i u vreće pa ćete 7,5 kilograma platiti osam eura. Iznos varira i u slučaju paradajza šljivara, koji Dragica Ivančan uzgaja na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podravini, a cijena mu je u tjedan dana s jednog narasla na 1,50 eura za kilogram. Toliko ćete platiti i kilogram rog paprike ili patlidžana, a traženo je, ističe, i voće od kojega će se pripremati džemovi. Kilogram breskve pak stoji od 1,50 do dva eura, a cijena šljive kreće se od jednog do 1,20.

– S pripremom zimnice počeli smo još krajem kolovoza. Dosad smo napravili po četrdesetak teglica džema od šljiva i od marelica, a iduće na repertoaru je kiseljenje krastavaca, paprike i kupusa. Prošli vikend kuhali smo ajvar, za koji smo potrošili 60 kilograma paprika i 15 kilograma patlidžana. Cijene su nas malo iznenadile, nešto su više nego lani, no na veću količinu dobili smo popust pa smo dobro prošli – govori nam Josipa. Zatekli smo je na Zelenoj tržnici u kupnji krastavaca, koji se ondje prodaju po cijeni od jednog do dva eura po kilogramu, ovisno o klasi.

Uz iznadprosječno visoke temperature koje su uništile usjeve, brojni poljoprivrednici u posljednje se vrijeme susreću s još jednim problemom, nedostatkom berača. – Nekada si ih mogao pronaći na svakom koraku. Plaćali smo ih hranom, pićem, a dobivali su i dnevnice. Danas koju god da im cifru ponudimo, nema ih ni za lijeka – žali se Drago Palaić, koji na Dolcu prodaje plodove koje uzgaja na svom OPG-u u Maloj Ludini.

Nema do domaćeg

Cijene voća i povrća na placu u centru nisu znatno drukčije nego lani. Kilogram paprike, primjerice, prošle se godine u ovo doba mogao kupiti za 1,50 eura, a sada iznos varira od dva do 2,50. No dva eura, kao i lani, stoji domaća rajčica, a toliko je i ona sorte šljivar, ali i krastavci za salatu. One za kiseljenje na Dolcu neće pronaći, kao ni maline i kupine kojima je sezona završila u kolovozu. Nisu poskupjele ni šljive pa se, kao i lani, mogu kupiti za dva eura, a neke su namirnice čak pojeftinile, primjerice patlidžan. Kilogram je prošle godine stajao dva eura, a sada se može pronaći i za 70 centi do euro manje.

– Zimnicu ću raditi jer me veseli i jednostavno u tome uživam. Cijene povrća i voća su visoke, ali ne odustajem jer je to dio naše tradicije, a kada zimnicu napravite vlastitim rukama, ne možete je usporediti ni s jednim proizvodom koji se nudi u trgovini. Danas je radi sve manje ljudi, posebice mlađe generacije, no kod mene prevlada želja da svojoj djeci napravim domaći proizvod za koji sam sigurna da ne sadrži kemikalije i pesticide. Uživam u kuhanju ajvara i džema od šljiva koji moja djeca najviše vole – govori nam Marinka dok na jednom od štandova prebire po tom voću kako bi izabrala najbolje primjerke.

