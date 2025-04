FOTO Pogledajte luksuznu vilu uz more u Moščeničkoj Dragi: Ima predivan pogled, a cijena je prava 'sitnica'

Na samoj obali Jadrana, smjestila se moderna vila s predivnim pogledom na more. Ova nekretnina, površine 392,50 m², smještena na parceli od 807 m², a prostire se na nekoliko etaža. Ulazni hodnik vodi do prostrane blagovaonice/loungea, dva toaleta, saune i unutarnjeg bazena s izlazom na sunčalište s panoramskim pogledom na more.

Nadalje, tri terase, vrt, ulazni trijem, kuhinja, dvije kupaonice, dnevni boravak i dvije spavaće sobe čine srce doma. Na katu ove vile se nalaze dvije terase, hodnik, toalet i spavaća soba. Ima i galeriju na kojoj se nalazi prostor s jednom spavaćom sobom, kadom i toaletom. Namještaj i vrata rađeni su po mjeri, a grijanje i hlađenje osiguravaju fancoileri s toplinskim pumpama. Ventilirana fasada i prozori s UV zaštitom jamče energetsku učinkovitost, dok grijani protustrujni bazen pruža užitak tijekom cijele godine. Okućnica nudi šest parkirnih mjesta, a stepenice vode izravno do šetnice i mora.

Cijena ove nekretnine je 4.500.000 eura, a više informacija možete pronaći na Njuškalu.