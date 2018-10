Cijela Kajzerica na ratnoj nozi: Susjedi u zavadi zbog parkiranja ispred ulaza

Letvama prislonjenim uz fasadu, kamenjem poslaganim uz ogradu, zaštitnim trakama, natpisima upozorenja, paletama, improviziranom prometnom signalizacijom od komada drveta..., nema načina kojim stanovnici Kajzerice nisu pokušali spriječiti neželjene automobile da parkiraju ispred njihovih kuća. Automobila je previše, mjesta jednostavno premalo, pa se na tom tijesnom prostoru doslovno vodi rat za svaki slobodni centimetar ceste.

Onda još jure

– To je katastrofa, a sve je počelo prije desetak godina kada se počelo s masovnom gradnjom. Zgrade su napravili, no većinu bez parkirnih mjesta. Ili ih nema dovoljno jer danas gotovo svako kućanstvo ima jedan ili dva automobila – govori Ana Balen koja stanuje u jednoj od privatnih kuća na Kajzerici.

Njezina svekrva živi ondje od 1958. godine i kaže da je nekad to bilo mirno naselje s puno zelenila i privatnim kućicama, no danas je riječ o prenapučenom kvartu u kojem parkiranje stanarima zadaje glavobolje. S obzirom na to da parkinga nema a vozači svejedno žele stati što bliže svojoj zgradi, parkiraju na slobodne dijelove ulice. No tek uvjetno rečeno radi se o “slobodnim dijelovima” jer zapravo staju na kolnik te ostavljaju malo mjesta za prolazak drugim automobilima. Većina je ulica, naime, jednosmjerna pa se stvara pravi prometni kolaps.

– Na ovim je cestama jako opasno jer ne samo da je malo mjesta, nego neki vozači i jure. Roditelji uopće ne mogu pustiti djecu da sama iziđu na cestu, a u blizini su i vrtić te osnovna i srednja škola – govori Balen. Upravo na parkingu prije nekoliko godina sagrađene škole mnogi nađu svoje mjesto, pa je on zakrčen za vozila profesora i roditelja djece. Stanarima pak najviše smeta što im, osim ceste, vozači blokiraju i ulaz u kuću jer staju tik uz ogradu. Nekad im ogrebu i fasadu, a bilo je i slučajeva udubljivanja ograda.

Pauk ili kazna

– Stalno mi se parkiraju pred kućom, ma doslovno su na ulazu i onda moj sin ne može parkirati na svoje mjesto kada dođe u posjet jer ga zagrade. I ništa ne pali, nikakvi natpisi ni prepreke... I onda ja ispadam aždaja jer se moram svađati – govori 66-godišnja Dubravka Tesar koja na Kajzerici živi od rođenja, a kaže da je situacija sve gora i gora.

– Više ne mogu hodati normalno do dućana jer moram zaobilaziti automobile, još malo pa ću ih morati preskakati da bih izišla iz kuće – govori. A najgore je to što rješenja zapravo nema.

– To nisu nepoznati ljudi, to su naši susjedi i jedino što nam preostaje je da smo stalno u svađi s njima – govore očajni stanari koji mogu pozvati pauka ili tražiti od komunalnog redara da napiše kaznu, no boje se eskalacije sukoba. Mogao bi Grad postaviti i zaštitne stupiće, kako je već napravljeno na nekoliko lokacija, no mnogi kažu da se time nagrđuje kvart te da bi ipak trebalo pokušati problem riješiti dijalogom. No, zasad nikakvog pomaka nema, sasvim suprotno.

