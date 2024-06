Stanovnicima zagrebačke ulice je dosta, pripremaju prosvjed: 'Ljudi grcaju u izmetu'

Nakon što im je ulica prije nekoliko dana zaplivala u fekalijama, dozlogrdilo je stanovnicima Huzjanove u Gornjem Stenjevcu te su se odlučili okupiti u mirnom prosvjedu.

– Situacija je to koja traje već više od dvije godine. Fekalije su se prvi put izlile iz šahtova u ulici 2022., sad se to ponovilo. A sve to vrijeme susjedi žive uz nevjerojatan smrad, kao da su u štali. Nakon nedavnog incidenta stanovnici su zaključili da im je dosta da žive kao građani ne drugog, već trećeg reda i odlučili su organizirati prosvjed. Kad će točno biti još ne znamo, ali uskoro. Riječ je o ulici u kojoj živi 400-500 ljudi – prepričava Vlatka Pažin, predsjednica Vijeća mjesnog odbora Gornji Stenjevec.

Muke stanovnika počele su prije dvije godine, kada je pokrenuta rekonstrukcija kanalizacijskog sustava u Huzjanovoj. Najveći dio radova bio je obavljen, no vlasnik jedne parcele nije dopustio da bageri kopaju po njoj.

2021. godine u Huzjanovoj ulici postavljala se nova kanalizacija. Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

– Projekt zbog toga nije izvršen prema nacrtu, a u tom dijelu ulice sustav su spojili tako da kanalizacija ne ide nikamo, već postaje svojevrsna septička jama. Nakon što su se 2022. fekalije prvi put izlile iz šahtova, iz Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) obećali su da će povremeno obavljati ispumpavanja. No, već nekoliko mjeseci nisu došli i sad nam se prije nekoliko dana ponovno dogodila katastrofa – objašnjava V. Pažin. Nije, dodaje, dobila odgovor od ViO-a zašto nitko nije ispumpao kanalizaciju, a tvrtkini kamioni na hitnu su intervenciju došli prošlog petka, kad je već ulica bila poplavljena.

– I ništa se ne rješava s vlasnikom te parcele, koji i dalje odbija dopustiti bagere bez novčane naknade Grada. Mi smo kao MO poslali nebrojeno mailova, upućuje nas se na Državni inspektorat. Nitko se ne želi uhvatiti ukoštac s ovim problemom, a uskoro će u kvartu niknuti i nove zgrade s desecima stanova. Na koje će se cijevi oni priključiti? Problem će postati još gori, a stanovnici već grcaju u izmetu – zaključuje Vlatka Pažin.

