Radovi će trajati gotovo mjesec dana: Otežan promet Petrovom u Zagrebu, ovo su obilazni pravci

Petrovom ulicom na dijelu od Bukovačke ceste do ulice Bele Čikoša, od četvrtka 27. lipnja od 8:00 sati do ponedjeljka 22. srpnja do 20:00 sata, bit će otežan promet zbog radova na rekonstrukciji plinovoda, javili su iz Grada. Za vrijeme radova bit će uspostavljen jednosmjerni promet u smjeru istok-zapad na dijelu od Bukovačke ceste do ulice Bele Čikoša.

Obilazni pravac zapad-istok je sljedeći: Petrova – Jordanovac (jug) – Maksimirska – Bukovačka i dalje prema sjeveru. Oni koji žele koristiti obilazni pravac koji prolazi uz KB Zagreb mogu ići ovom trasom: Petrova – Jordanovac (sjever) – Gorjanovićeva - Kišpatićeva.

Podsjetimo usput i na druge radove koji su trenutno u tijelu. Tako je Bolnička cesta na dijelu od raskrižja s Ulicom Trebež do Gospodske zatvorena za promet do 29. lipnja, a razlog je uređenje kolnika. Ovo su obilazni pravci: Bolnička (zapad) – Gospodska ulica – Aleja Bologne – Ulica Majke Terezije - Bolnička (istok) i obratno.

"Stanovnike naselja RIS molimo da za ulaz i izlaz iz naselja koriste obilazni pravac: Ilica – Ulica Majke Terezije - Bolnička", poručili su iz Grada Zagreba.

