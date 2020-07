Srpanj na 'Booksi u parku' započinje tribinom 'Književni prevoditelj u vašem gradu'

Književna, glazbena i filmska druženja na Booksi u parku već su ozbiljno zagazila u srpanj. Književni klub Booksa svoje je programe preselio van, među breze i omorike, još bliže kvartu, publici pa i slučajnim prolaznicima koji rado zastanu poslušati neke od brojnih književnih razgovora i koncerata, pogledati filmske projekcije, uključiti se na zajednička pričanja priča ili jednostavno sjednu popiti kavu na terasi.

Ovaj tjedan, od utorka do petka, publiku u Martićevoj 14D očekuje jednako bogat program koji počinje u utorak u 18h tribinom Književni prevoditelj u vašem gradu s Tatjanom Jambrišak, a nastavlja se u 20h tribinom Poezija na živo s Dortom Jagić. U srijedu u 18h polaznice Radionice pisanja poezije pročitat će radove nastale na radionici, a u 19.30h počinje festival Prvi prozak na vrh jezika, koji traje do petka: u 19.30 održat će se dodjela nagrada Prozak i Na vrh jezika 2019. i te će se predstaviti dobitnice Marija Skočibušić i Luca Kozina; u 20.45 održat će se koncertno čitanje drame Your love is king Espija Tomičića.

U četvrtak u 18h održat će se iznimno popularno Raspričavanje, zajedničko pričanje priča s Ivanom Bodrožić, nakon čega slijedi drugi dan Prvog prozaka na vrh jezika: u 19 sati predstavit će se rukopis romana „Horor vacui“ Stanislave Nikolić Aras; u 20 sati predstavit će se knjiga priča „Fantomska bol“ Marine Gudelj; u 21 h predstavit će se zbirka priča „Nasmijati psa i sedam novih priča“ Olje Savičević Ivančević.

U petak u 15h počinje akcija Najkorisnije knjige u gradu – plaža izdanje na kojoj će vam udruga Futura omogućiti da nabavite gomilu štiva za plažu i k tome pomognete jednom od njihovih nekoliko preostalih štićenika. Potom počinju događanja trećeg dana Prvog prozaka na vrh jezika: u 19 sati predstavit će se proza „U potrazi za jugom“ i „Pjevati na mjesec“ Sare Kopeczky Bajić; u 20 sati predstavlja se zbirka poezije „Sang“ dobitnika nagrade Kvirin Alena Brleka te dobitnik Nagrade Goran Tomislav Augustinčić. U 21 sat predstavit će se zbirka poezije „Pribor za lov i vremeplov“ Lane Bojanić.

Da podsjetimo, petu godinu zaredom Booksa svoje programe seli Grgi, pod breze, u park! Ove godine umjesto uobičajenih tjedan dana, književni, glazbeni, filmski, participativni programi na Booksi u parku traju čitav mjesec, od 16. lipnja do 18. srpnja.