Spustile se temperature i u Zagrebu popucale cijevi: Bez jutros vode čak na 5 mjesta!

Čim su temperature u metropoli ispod ništice, navikli smo proteklih godina, znak je to da će vodovodna infrastruktura stara više desetljeća garantirano popustiti jer u nju jednako toliko desetljeća nije ulagano. I dok su milijuni trošeni na fontane, zbog oronulih cijevi fontane su jutros na čak pet mjesta u Zagrebu.

– Danas, 27. studenog 2023. godine, zbog puknuća cjevovoda bez vode je dio potrošača u ulicima Ivana Fiamina, Rabarivoj ulici od Brisečke do Vitezićeve ulice, do 15 sati, Malovanske stube, do 15 sati, te ulica Rebro, do 13 sati. Bez vode je i dio potrošača u ulici Božidara Adžije, do 15 sati – izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

ZET pak javlja da je od 8 sati autobusna linija 211 (Dubec -Branovečina) ne prometuje zbog hitne intervencije radnika Vodovoda u Ulici Branovečina.

Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternom s oznakom "VODA ZA PIĆE", dodaju iz Holdinga. Tako da stanovnici gore navedenih ulica jutros po minutu trebaju s kantom ili bocom na cisternu umjesto pod slavinu u kupaonicu ili kuhinju.

Vodovodna infrastruktura ne obnavlja se dovoljno brzo, upozoravala je u više navrata i zagrebačka oporba nakon dolaska aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića na vlast. On pak najavljuje daljnje investicije u vodovodnu mrežu. S vedrije strane, barem do pucanja vrelovoda više ne bi trebalo dolaziti neko vrijeme jer je trećina mreže u protekle tri godine obnovljena.