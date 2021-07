Zbog Beljakova gafa Samoborci nemaju za naknade za drugi krug izbora

Samoborci koji su radili u biračkim odborima na lokalnim izborima još nisu dobili naknadu za svoj rad. Glavna je to vijest dana u Samoboru, no ne zbog te same činjenice, već zbog razloga zbog kojeg je do toga došlo. Problem je nastao jer bivša gradska vlast, kojoj je na čelu bio Krešo Beljak, u proračunu nije predvidjela da će u tom gradu biti održana dva kruga izbora, već jedan, pa su toliko novca za provedbu izbora i osigurali.

Društvenim mrežama dijeli se i priopćenje za javnost koje potpisuje Željko Radovanić, pročelnik samoborskog Upravnog odjela za financije, u kojem se objašnjava da će danas isplatiti naknade za prvi krug izbora, a da bi isplatili za drugi krug, morat će prvo u gradskom vijeću proći izmjene i dopune proračuna.

Vijeće, inače, drži većina koju je okupila stranka Kreše Beljaka, dok je Fokus aktualne gradonačelnice Petre Škrobot u oporbi. Na Facebooku se Petra Škrobot i ispričala svima koji su ostali uskraćeni za naknadu.

- Šteta što je do problema uopće došlo, tim više što je razlog nerealno optimistično planiranje od strane bivše vlasti da će izbori biti riješeni u prvom krugu. Shvaćamo težinu problema da pojedini građani nisu dobili sredstva koja s razlogom očekuju. U roku 10 dana bit će isplaćeno dio sredstava za drugi krug koja su do sada osigurana. Za isplatu preostalog dijela sredstava molimo građane za još malo strpljenja dok se ne napravi rebalans proračuna - napisala je gradonačelnica. U zatvorenoj grupi "Grad Samobor - bivša gradska uprava" o cijelom se slučaju očitovao i Krešo Beljak, čiju objavu prenosimo u cjelosti:

"Vezano uz isplatu za rad u biračkim odborima i opetovano prozivanje bivše uprave od strane nesposobnjakovića i neznalica. Istina je da nisu planirana sredstva za drugi krug, ali to ne može biti razlogom da se toliko kasni s isplatama. Razlog je prije **neznanje i nesnalaženje novih vlasti **vezano uz svu gradsku problematiku, a posebno vezano uz proračun i zakonske mogućnosti realizacije istog. Poduka: Proračun je tek plan ostvarivanja prihoda i rashoda i nikada se ne dogodi da se isti "u kunu" i ostvari. Da bi se ispravile takve anomalije, koje se stalno događaju, ide se (i više puta godišnje) u rebalans proračuna, pa se to tako "popegla" i popravi. Zato rebalansi i postoje. Ono bitno i ključno je da novaca na gradskom računu itekako ima, pa da se ima volje i znanja, isplatili bi se troškovi građanima već odavno. Ali se nema niti volje, niti znanja, niti ničega osim želje da se vlastita nesposobnost opravda izmišljenim propustima bivše uprave.", napisao je Beljak.