Provjerite kako zagrebačke trgovine rade u blagdansko vrijeme

Šoping "pet do 12" uvijek se nekako neočekivano dogodi, bez obzira koliko pomno isplanirali svoje vrijeme. Sastavili smo zato listu trgovina te na jednom mjestu možete provjeriti kako će zagrebački dućani raditi za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

Konzumove prodavaonice, primjerice, za Božić, blagdan Svetog Stjepana te na Novu godinu neće raditi. Danas pak svaka trgovina je otvorena do drugačije ure pa možete točan popis i radno vrijeme provjeriti na linku.

Lidlove trgovine danas rade do 14 sati, sutra i u nedjelju te na Novu godinu pak bit će zatvorene. Na Staru godinu su otvorene do 16 sati. Na Sveta tri kralja bit će otvorene do 14, 18, 20 ili 21 sati. Kako će raditi u vašem mjestu, moežete provjeriti ovdje.

Spar i Interspar će sutra zatvoriti sve svoje dućane, dok danas rade skraćeno do 15, 16 ili 17 sati. Na blagdan Svetog Stjepana rade po prilagođeno, odnosno skraćenom vremenu, a točan se raspored može pogledati na njihovoj web stranici. Zatvorene su usto i na Novu godinu, a dan prije radit će po prilagođenom radnom vremenu, odnosno do 18 sati.

Kaufland ne radi cijeli vikend, a danas rade do sedam do 16 sati. Ostali se dani i radno vrijeme trgovina mogu provjeriti na linku.

Tommyeve prodavaonice imaju razna radna vremena, a kako će raditi trgovina koju tražite, najbolje je provjeriti na njihovoj stranici.

Müller danas radi do 17 sati samo, a sutra i u nedjelju trgovine će biti zatvorene. Radno vrijeme trgovina pojedinih poslovnica pogledajte na linku.

Što se Avenue Malla tiče, točno radno vrijeme i raspored prodavaonica u šoping centru možete pogledati ovdje. Većina trgovina neće raditi za nadolazeći vikend, a danas rade skraćeno.

Kako će raditi pojedine trgovine Plodina, možete provjeriti na linku.

Dm-ove prodavaonice su sutra i u nedjelju većinom zatvorene, dok danas imaju prilagođeno radno vrijeme koje se može provjeriti na njihovoj stranici.

Na Badnjak Arena centar radi do 17 sati, na Božić je zatvoren, a na Svetog Stjepana otvoren ostaje samo Interspar.

Westgate danas radi do 17 sati dok je na Božić i blagdan svetog Stjepana zatvoren.