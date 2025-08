Tri ZET-ove linije od danas voze samo do Zapadnog kolodvora: Razlog su radovi u Ilici

Kako javlja ZET, tramvajske linije 2, 6 i 11 će od danas do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 4. kolovoza prometovati skraćeno do Zapadnog kolodvora, zbog radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici. Umjesto tramvaja, uvodi se izvanredna autobusna linija 621 koja će od Črnomerca do Zapadnog kolodvora prometovati trasom:

Črnomerec - Ilica - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Ulica grada Mainza - Slovenska - Fonova - Zapadni kolodvor

Zapadni kolodvor - Hanuševa - Ulica Republike Austrije - Talovčeva - Reljkovićeva - Ilica - Črnomerec

Foto: ZET

Črnomerec - Zagrebačka - Prilaz baruna Filipovića - Reljkovićeva - Ilica - i dalje uobičajenom trasom do Savskog mosta.

Na usputnim stajalištima, u smjeru Črnomerca, zaustavljat će se i autobusi linije 146. Stajalište "Mandaličina" bit će izmješteno na Ilici, ispred kućnog broja 222, dok će stajalište "Slovenska", u subotu od 7 do 18 sati, biti izmješteno na Ilici ispred kućnog broja 176. Umjesto tramvaja noćne linije 31 vozit će, ali izmijenjenom trasom u smjeru Savskog mosta: