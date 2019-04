Propast projekta čudesnog stroja za čišćenje motora

Pa ovo je svjetska priča! Kad je prije godinu dana na predstavljanju genijatora upravo ove riječi izgovorio Zvonimir Šostar, vjerojatno se nije nadao da će “čudesni stroj” koji čisti motore automobila i smanjuje tako emisiju štetnih plinova od 30 do 95 posto priča zaista i postati. Doduše ne svjetska, o uspjehu genijalnog projekta, kakvu je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” prizivao, već pomalo bizarna i puna nelogičnosti. Ali, idemo od početka.

Dodatna testiranja

U dvorište Zagrebačkih cesta prošlog su travnja pozvani apsolutno svi koji imaju kamere, fotoaparate i diktafone kako bi zabilježili, a onda i Zagrepčanima prenijeli revolucionarni projekt “Zagreb – zeleni grad”, čiju je okosnicu činio izum Petra Jončića. Genijator, objasnio je tada autor uređaja, iz destilirane vode proizvodi plin koji se kroz usis zraka ubacuje u vozilo. Vodena para otapa tvrdokorne naslage na motoru, čisti i dijelove motora do kojih se inače ne može doći, a emulzija koja se stvori izbaci se iz vozila mijenjanjem ulja.

– Sat vremena potrebno je da se očisti jedan automobil – pojasnio je tada izumitelj Jončić, koji je prije “očistio” i Šostarov BMW, gradonačelniku Milanu Bandiću, a on se, pak, složio sa svojim nekadašnjim pročelnikom za zdravstvo pa zaključio da je “to tek početak jednog velikog projekta”. Najavio je tad da će do kraja 2019. biti osnovani ekocentri u kojima će biti postavljeno 250 uređaja za čišćenje motora s unutarnjim izgaranjem, što je dovoljno da se sva vozila u Zagrebu pročiste jedanput godišnje. Jer to je čišćenje trebala biti obveza svakog Zagrepčanina i koštati 150 kuna, uz subvenciju Grada. Struka je prema genijatoru, podsjetimo, odmah izrazila skepsu jer nikakvo znanstveno istraživanje o učinkovitosti uređaja dotad nije napravljeno, a nas je sad zanimalo dokle je stigao projekt i koliko je ekocentara u godinu dana otvoreno. Pitali smo to u Gradu, budući da je on u projektu partner “Andriji Štamparu”, ali su nam ondje pojasnili da sva pitanja uputimo Zavodu. Pa i jesmo. Zanimalo nas je i koliko je motora dosad očišćeno genijatorom te za koliko se smanjila emisija štetnih plinova. Nakon 13 dana, od “Štampara” smo dobili odgovor u kojem su nam opet malo pojasnili što je projekt “Zagreb – zeleni grad”, da rade na ekokartama, a onda rekli i da su “poduzeta dodatna testiranja uređaja za dekarbonizaciju motora vozila, kako bi se otklonila svaka sumnja u njegovu učinkovitost, a koja je kod dijela javnosti postojala nakon predstavljanja uređaja”.

Autor kaže da će demantirati

Drugim riječima, nema ni ekocentara ni 250 najavljenih genijatora, a kako nam u pismenom odgovoru iz Zavoda kažu, “testiranja uređaja obavljena su na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu kod prof. dr. sc. Frane Barbira, a nakon toga i na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kod prof. dr. sc. Zorana Lulića”. Rezultate će, dodaju, uskoro objaviti, a “dosadašnji su obećavajući glede smanjenja emisije štetnih plinova i smanjenja potrošnje goriva”. O učinkovitosti genijatora raspitali smo se i kod profesora Lulića, koji je prije godinu dana među prvima posumnjao u uređaj.

– Istraživanje je naručeno, dakle pripada Štamparu, Gradu i nekim privatnim tvrtkama pa ga ne smijem komentirati. Oni će ga dobiti čim ga plate, pa će ga valjda i objaviti – kaže nam Lulić. Iz Grada, pak, neslužbeno doznajemo da su ispitivanja završena prije pola godine, ali sa Strojarstva nikako da ih pokupe.

– Da su rezultati povoljni, već bi se odavno objavili – da genijator ipak nije baš revolucija, kažu nam u Gradu. Sam izumitelj Petar Jončić rekao je jučer da će sve te navode uskoro demantirati neovisnim istraživanjima, a podsjetimo, za pilot projekt, odnosno čišćenje prvih sto vozila iz gradske blagajne izdvojeno je već 80 tisuća kuna.

