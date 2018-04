Počinje navodnjavanje javnih zelenih površina

Prskalica na svakoj javnoj zelenoj površini u gradu. Tako je uprava Zrinjevca odlučila riješiti sve češći problem na koji svakog ljeta nailaze u Zagrebu. Požutjeli travnjaci posljedica su sve češćih klimatskih promjena i dugotrajnih suša, a na jakom ljetnom suncu posuši se i popuca zemlja, čime se i oštećuje korijen biljaka za koje se brinu djelatnici Zrinjevca. Projekt navodnjavanja gradskih površina počet će se od Lenucijeve potkove, kaže direktor Zrinjevca Igor Toljan, a potom će se sustav postaviti na svim livadama prema predgrađu.

– Trebat će za to nekoliko godina s obzirom na to da se Zrinjevac brine o 1160 hektara zelenih površina u gradu – dodaje Toljan. Prskalice već sad postoje na Trgu Nikole Šubića Zrinskog, popularno zvanom Zrinjevcu, automatski se pale u noćnim satima. Na isti način, samo noću, radit će i ostale prskalice. I to iz nekoliko razloga.

– Tada je najmanja razlika između temperature vode i biljaka, voda stigne doprijeti do sustava korijena prije nego što izađe sunce i počinje proces transpiracije. Zadnje, ali ne najmanje važno, jest da se u noćnim satima očekuje najmanja posjećenost parkova i travnjaka i izbjegava zalijevanje sugrađana i posjetitelja grada – kaže Toljan dodajući da je automatsko navodnjavanje najučinkovitiji način zalijevanja i dovođenja vode do svake pojedine biljke. Kada zalijeva čovjek, naime, puno više vode se potroši, a mlaz se ne rasprši ravnomjerno. Automatskim zalijevanjem postigle bi se znatne uštede u potrošnji vode, naglašava Toljan, a prskalicama bi se upravljalo iz jedne centralne prostorije. Koliko će čitav projekt koštati, kao i kolike će se uštede postići, iz Zrinjevca ne otkrivaju, no kažu da će za radove iskoristiti svaku rekonstrukciju i veći zahvat u parkovima ili drugim zelenim površinama kako bi postavili sustav koji podrazumijevaju kopanje i postavljanje cjevovoda.

– Vrsta sustava navodnjavanja ovisi o biljnom materijalu koji treba zaliti. Na travnjačke površine postavit će se rasprskivači malog, srednjeg i dugog dometa, što ovisi o veličini travnjaka. Površine pod grmljem i niskim raslinjem zalijeva se mikronavodnjavanjem, sustavom “kap po kap” – kaže Toljan.