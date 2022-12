Petrinjska ide u obnovu, radovi će trajati 22 mjeseca

Na gotovo dvije godine ili, posve precizno, 22 mjeseca zatvara se policija u Petrinjskoj jer ide u cjelovitu obnovu nakon potresa, u sklopu koje će se, među ostalim, sanirati i vlaga u zgradi, ugraditi dizalo, ali izvesti i konzervatorski, restauratorski te instalaterski radovi.

Kuća Halper

Izvođača radova Ministarstvo unutarnjih poslova trenutačno traži, cijeli se posao procjenjuje na 41 milijun kuna, a prođe li natječaj bez žalbi te se za rekonstrukciju Policijske uprave zagrebačke (PUZ) u Petrinjskoj 30 odmah nađe građevinska tvrtka, radovi bi mogli početi na proljeće. A s obzirom na to da je Zagrepčanima upravo navedena adresa "najdraža" kad moraju izraditi novu osobnu iskaznicu ili putovnicu pa se, posebno ljeti, kad po nove dokumente dođu i oni koji žive u inozemstvu, na dan izdaje i do tisuću isprava, pitali smo PUZ postoji li plan obavljanja poslova na nekoj drugoj lokaciji tijekom obnove Petrinjske, odnosno kamo će se Zagrepčane preusmjeravati. Zasad još ne znaju, kažu nam.

– Prije nego što se donese odluka o privremenom zatvaranju objekta Petrinjska 30, građani će biti pravovremeno obaviješteni o novoj lokaciji za rješavanje upravnih poslova – kazali su nam u PUZ-u pa dodali kako će se pri konačnom odabiru lokacije voditi briga o tome da ona bude "lako dostupna građanima". Podsjetit ćemo još da se zahtjevi za sve dokumente, pa čak i u žurnom postupku, mogu predati i u Heinzelovoj, na Črnomercu i u Novom Zagrebu, a idemo sad na konkretno. Što će se točno raditi u centru grada? Prije svega, projektanti ističu kako će cjelovita obnova zgrade na čestici od 1298 četvornih metara zapravo biti konstrukcijska i energetska obnova, primijenit će se mjera zaštite od požara, kao i elementi pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti, a radit će se i rekonstrukcija te restauracija graditeljsko-obrtničkih elemenata, sve to u jednoj fazi. Vraćaju onda u povijest pa podsjećaju kako je današnja policijska središnjica nekadašnja stambena zgrada koju je, za Vladimira Halpera Sigetskog, projektirao 1900. ured Hönigsberg i Deutsch te se sama zgrada, po navedenom ugarskom plemiću, i naziva kućom Halper. Izvorno, ona je bila pravokutna uglovnica, što znači građevinu u obliku slova L pod kutom od 90 stupnjeva, ali 1970-ih dograđena je dvorišnim objektom, kojim se u potpunosti iskoristila parcela na kojoj se današnja policija nalazi. Sam ugao Petrinjske i Matičine u jednom je trenutku remodeliran pa se na uličnim fasadama rijetko pronalaze izvorni elementi, a tko je i kada po njoj "petljao", nigdje nije zapisano, ističu i sami projektanti obnove, koji o takvoj nekadašnjoj "rekonstrukciji" nisu pronašli nikakve papire. Unatoč tome, Petrinjska 30 zaštićeno je kulturno dobro, ističu, te će se o tome itekako morati voditi računa prilikom građevinskih radova. A ideja je sanirati pukotine u nosivim i pregradnim zidovima, lokalno povezivanje nosivih zidova, njihovo ojačanje na svim etažama, a onda i izvedba novih, armiranobetonskih zidova, uz postojeće od opeke u uzdužnom i poprečnom smjeru, kroz sve etaže.

Radovi i u Bauerovoj

I pročelje će u cjelovitu obnovu, i to tako da se očuvaju te saniraju izvorne karakteristike zgrade. U detalje će se ići u potpunosti pa se, primjerice, za prozore predviđa restauracija izvorne bravarije, a stakla se na njima ne mogu ni lijepiti, već će se kitati. Budući da zgrada ima probleme i s kapilarnom vlagom, oštećen je i veći dio sokla objekta (dio fasade u podnožju, obično "odmaknut" od površine i obrađen drukčije od ostatka same fasade, op.a.), što će se također sad sanirati. Za samo pročelje plan je sljedeći: čišćenje kompletne fasade, a onda sanacija otpalih dijelova žbuke, i to tako da ju je potrebno otući do zdrave žbuke ili konstrukcije, s tim da se mora izraditi odljev profilacije uz sokl od štukaturne mase, a ostale ravne plohe požbukati vapneno-cementnom žbukom. Sanirat će se onda dijelovi otpalog vijenca, a oštećene elemente krovnog vijenca, zuboreza, profila i fasadne plastike potrebno je rekonstruirati izradom odljeva od štukaturne smjese, koji će se ugraditi na pročelja. Niz je tu još drugih radova, laicima samo djelomično razumljivih, ali dio njih podrazumijeva i ugradnju dizala kako bi se zgrada potpuno prilagodila osobama s invaliditetom, za koje će se napraviti i sanitarni čvor jer ga dosad nije bilo. Dodajmo još da u cjelovitu obnovu ide i V. policijska postaja u Bauerovoj, a radovi ondje koštat će 26,3 milijuna kuna.