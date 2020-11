Palača Drašković u Dugom Selu do 2023. postaje moderan kulturni centar

Povijesna palača grofova Drašković u samom centru Dugog Sela, u kojem je nekad bio dom zdravlja, a danas je tek napuštena zgrada, za dvije godine postat će moderan kulturni centar.

Grad Dugo Selo, naime, prijavio se na dostavu projektnih prijedloga za revitalizaciju brownfield lokacija s projektom "Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu" kojim je planirana rekonstrukcija i prenamjena postojeće građevine kako bi se riješio nedostatak javne kulturne infrastrukture. Projekt je trenutno najveći projekt Grada vrijedan 14.371.692,45 kuna, a za koji su dodijeljena bespovratna sredstva EU u iznosu od 12.212.672,64 kn. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020." sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

- U posljednje tri i pol godine uložili smo 50 milijuna kuna u razne građevine Dugog Sela. Ovaj projekt je zadnji i trenutno najveći u gradu. Svim građanima poručujem kako će na ovom mjestu moći ostvariti sve kulturne, umjetničke i gradske aktivnosti jer će zgrada živjeti svoj život - rekao je gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian. Voditelj projekta Dean Dragičević dodao je da palača grofova Drašković od 2003. godine stoji prazna.

- Od 2008. godine krenula je inicijativa za njezinu obnovu, no sredstva nisu bila dovoljna. Ukazala se prilika 2017. godine da krenemo u planiranje projekta kako bi povukli sredstva iz Europske unije koju smo iskoristili - rekao je Dragičević. Zgrada površine 1.485 kvadrata trebala bi biti u funkciji do 2023. godine. Građevinsko-infrastrukturni radovi trajat će do kraja studenog sljedeće godine, a bit će u prizemlju muzejski stalni postav sa svetomartinskom baštinom, tradicijom templarskog reda te eksponatima industrijske povijesti grada, multifunkcionalna dvorana Gradske vijećnice na prvom katu te sedam učionica za edukativne sadržaje s mobilnim pregradnim stijenama za prilagođavanje potreba održavanja skupova, koncerata i događanja u potkrovlju.