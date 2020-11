Ovakva je operacija nalik čudu. Traje desetak minuta, a rezultat je zapanjujuć

Manje od deset minuta. Toliko naime traju složeni zahvati laserskog skidanja dioptrije ili operacije očne mrene. Za vrijeme procedure, pacijenti su pod lokalnom anestezijom, a u njihove je oči usmjeren mikroskop. Jedino što u tim trenucima vide je blještava svjetlost.

Ta se riječ stoga ne nalazi uzalud u imenu specijalne bolnice za oftalmologiju prof.dr.sc. Nikice Gabrića. U posljednjih 30 godina, ovaj je liječnik obavio više od 60.000 operacija očiju i omogućio tisućama ljudi da se u njihovim rožnicama svjetlost pravilno lomi i da im ne trebaju vidna pomagala. Gabrićeva Klinika Svjetlost u Heinzelovoj postala je u srijedu mjesto velikog medicinskog pothvata u kojem je putem aplikacije ZOOM sudjelovalo 1000 ljudi iz 40 zemalja diljem svijeta.

Kao u filmu

U manje od dva sata profesor Gabrić je sa svojim timom izveo devet oftalmoloških zahvata koristeći najnoviju tehnologiju, a sve su uživo pratili znanstvenici i oftalmolozi iz čitava svijeta. U Zagrebu je tako premijerno predstavljena najnovija tehnologija tvrtke Johnson & Johnson koja je zahvate skidanja očne mrene (katarakte) i zahvate u refraktivnoj kirurgiji učinila još jednostavnijima.

Johnson & Johnsonov Femto Second laser omekšava očnu leću pa su zahvati koji su se do sad obavljali ručno pojednostavljeni. Pred očima svjetske oftalmološke javnosti u Klinici Svjetlost operirana su četiri pacijenata. Prvom i drugom pacijentu ugrađene su leće, trećoj pacijentici laserski je skinuta dioptrija, a četvrta je operacija bila najsloženija jer je ta pacijentica imala puknuće centra vida te mrenu pa je ona operirana posljednja. Njena je operacija trajala i najduže. 'Čak' 30 minuta. Prvu je operaciju obavio profesor Gabrić na 58-godišnjoj pacijentici koja radi uredski posao, na jednom oku ima astigmatizam te želi čitati i voziti bez naočala.

Najprije smo na velikom ekranu mogli vidjeti nalaze njena oka, a potom je krenula operacija koja nas je podsjetila na kakvu SF verziju kultne scene rezanja oka iz eksperimentalnog filma 'Andaluzijski pas' koji su snimili španjolski nadrealisti Louis Buñuel i Salvador Dali. Kao u filmu, na velikom smo ekranu gledali oko i instrumente (sonde) koji su probijali tanku opnu, uklanjali staru leću, usisali ostatke, ispolirali oko, aplicirali poseban gel te ugradili novu koju je profesor Gabrić u oko umetnuo zarolanu poput palačinke, a potom namjestio leću pod kutem astigmatizma pacijentice. Sve je bilo gotovo za pet minuta i tri sekunda, a drugo je oko bilo 'sanirano' za samo četiri minute i 30 sekundi. Pacijentica je tako za manje od deset minuta dobila trajne, multifokalne leće te postojan vid do kraja života.

U tren oka

I drugom su pacijentu, Talijanu koji radi u Hrvatskoj, leće su ugrađene kroz desetak minuta, a u istom je periodu operirana i današnja najmlađa pacijentica, 25-godišnjakinja kojoj je laserski skinuta dioptrija, reklo bi se, 'u tren oka'. Zahvati ugradnje nove leće preporučuju onima koji su prešli 45. godinu jer većina ljudi nakon tih godina dobije tzv. čitalačku dioptriju koja nakon nekog vremena može dovesti i do očne mrene. Onima do 45. godine, savjetuje se lasersko skidanje dioptrije.

-U Kliniku Svjetlost na tretmane su dolazile brojne poznate ličnosti. Najbolje sam se proveo s Timom Rothom. Oduševilo me koliko je normalan i jednostavan taj čovjek. Nedavno smo operirali i Trumpovu prvu ženu Ivanu. Ona nam je u nekoliko sati ispričala čitavu svoju životnu priču, od trenutka kada je došla u SAD, upoznala Donalda Trumpa, kako je vodila lanac casina, dok je on igrao golf... - pričao nam je u pauzama među operacijama naš domaćin, profesorov sin dr. Krešimir Gabrić. Njegov drugi sin Ivan pak za to je vrijeme operirao u sali s ocem, prof.dr.sc. Ratimirom Lazićem i prof.dr.sc. Ivom Dekaris. Zadnju su pacijenticu operirali profesor Gabrić i profesor Ratimir Lazić. Ta je operacija bila najsloženija jer gospođa ima mrenu i puknuće centra vida pa je prof.dr.sc. Lazić koristeći 3D naočale izveo vitrektomiju.

-Najvažnije je da kirurg ima mirne ruke. Jedan krivi potez i može joj sondom ozlijediti žutu pjegu pa osoba može oslijepiti - objašnjava nam mlađi Gabrić. Tehnologija koju danas koriste oftalmološke klinike, dodaje, otkrivena je slučajno u Drugom svjetskom ratu. Nekim pilotima u borbama su u oči ušli komadići krhotina pleksiglasa koje se nalazio u avionima. Primijećeno je da im se zbog toga oči nisu inficirale, a neki od njih bolje su vidjeli pa se materijal počeo upotrebljavati za oftalmološke implantante.

-Ovakva je operacija nalik čudu. Traje desetak minuta, a rezultat je odmah vidljiv - zaključio je dr. Krešimir Gabrić.