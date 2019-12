Iz Hollywooda u Hrvatsku stižu samo zbog njega! Liječnik kojeg obožavaju zvijezde otkriva tajnu svog uspjeha

Tim Roth, Armand Assante, Franco Nero, Ivana Trump… Ovo nije dio nekog holivudskog popisa za neku glamuroznu filmsku premijeru nego samo neki od svjetski slavnih pacijenata koji su odlučili svoje zdravlje staviti u ruke vrhunskog oftalmologa Nikice Gabrića. Naime, iako su u svijetu upravo ova imena sinonim za zvijezde, u njihovim je očima istinska zvijezda prof. dr. sc. Nikica Gabrić, uspješan liječnik i vlasnik Specijalne bolnice Svjetlost koji im je pomogao da, nakon niza godina, ponovno progledaju.

I, premda će se čuti zlobnih komentara kako su mnogi od njih u Hrvatsku doputovali samo zbog besplatnog operativnog zahvata, jasno je da su u pitanju ljudi kojima novac nije problem, kojima su na raspolaganju svjetske klinike i liječnici koje požele i koji su, unatoč svemu tome, odabrali profesora Gabrića. Upravo zato odlučili smo 58-godišnjeg oftalmologa pitati koja je zapravo njegova tajna, zbog čega svjetski slavne zvijezde biraju njega, Zagreb, Hrvatsku…

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Očna klinika Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u Europi sa sedam centara i više od 210 zaposlenih. Njihovu stručnost prepoznalo je više od 400.000 pacijenata i izveli su više od 135.000 operacija očiju, ali kažu da uvijek može bolje. Stalno ulažu u najskuplju i najsuvremeniju opremu, odlaze na edukacije, ali ih i drže kolegama po cijelom svijetu, a pacijentima nastoje pružiti sve najbolje. I to ne samo onima koji mogu platiti njihove usluge, nego i djeci čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja, a potrebna im je medicinska pomoć. No, o tome profesor Gabrić ne govori previše smatrajući to nečim što se podrazumijeva, a ne treba posebno naglašavati.

Borba s predrasudama

– Temelj moje životne filozofije je dijeljenje, odnosno investiranje. Nikada mi nije bilo primarno odmah zaraditi novac, davno sam mogao imati puno više novca na računu nego sada. No, kada se bavite medicinom onda vam sigurno to nije primarni cilj. Jasno je da morate od nečega živjeti, ali morate i pomagati. Lako je naplatiti operaciju jer moji klijenti, a pogotovo ovi poznati o kojima mediji rado pišu, mogu platiti bilo koji zahvat, ali ja sam želio da oni postanu naši ambasadori. Zadovoljstvo zdravstvenom uslugom ne može se platiti novcem jer će vas takav čovjek uvijek preporučiti. Kada pomognete nekome tko je mislio da mu se ne može pomoći, onda će vas ta osoba preporučiti jer vjeruje u vas. Meni je najvažnije povjerenje svih ljudi koji prijeđu prag moje klinike i nikada ne nudim nikome zahvat u koji ne vjerujem ili ga ja ili netko od meni bliskih ljudi nije isprobao. Mislim da je to ključno – kaže liječnik ističući kako ga je na taj način razmišljanja ponukao početak njegove karijere. Naime, nakon završetka školovanja radio je 16 godina za jednu svjetsku kompaniju na istraživanjima raznih novosti iz područja oftalmologije. Trudio se tada jednako kao i danas, no u svjetskoj kompaniji nisu gledali pojedinačni uspjeh liječnika nego veličinu zemlje iz koje liječnik dolazi.

On se, kaže, bez obzira na to što je imao dvostruko više operacija od nekih svojih kolega, nije mogao mjeriti s liječnicima kojima su dolazili iz zemalja koje imaju više od 80 milijuna stanovnika. Takvi su, kaže, uvijek bili u prednosti, a on se godinama sve više opirao takvom načinu razmišljanja i odlučio prekinuti suradnju. Jednostavno mu nije bilo jasno, kaže, kako onaj tko trči najbrže ne može osvojiti medalju samo zato što dolazi iz zemlje koja ima samo četiri milijuna stanovnika. Tada su ga mnogi odgovarali od te odluke smatrajući njegov potez riskantnim. Unatoč tome, napustio je poziciju edukatora za tu tvrtku i počeo suradnju s američkom tvrtkom Advanced Medical Optics koja tada nije bila ni približno poznata kao danas kada je sastavni dio tvrtke Johnson&Johnson. Upravo za nju su, kaže, prije pet godina radili istraživanje za leću Symfony. Uz osam kliničkih centara iz zapadne Europe, upravo je klinika Svjetlost bila jedina iz nekadašnjeg područja istočne Europe. A njihovi rezultati bili su takvi da je profesor Gabrić i sebi ugradio upravo tu leću jer je bio siguran u njezin uspjeh. Pet godina kasnije, u proljeće ove godine, slično se ponovilo s najnovijom generacijom leće Synergy, najnovije generacije multifokalnih leća s proširenim fokusom. Laičkim rječnikom, upravo ta leća zamjenjuje troje naočale i rješava brojne probleme vida koje dosad nije bilo moguće otkloniti jednim zahvatom.

Foto: Privatni album

Profesor Gabrić i njegov tim za istraživanje su imali tri mjeseca, a od osam europskih zemalja koje su sudjelovale, upravo je on 31. kolovoza 2019. u Parizu dobio mjesto glavnog predavača zbog toga što je Očna klinika Svjetlost izvela više zahvata nego ostalih sedam centara zajedno. Tada je objasnio tajnu uspjeha i povjerenja koje mu daju svjetske zvijezde. Na velikom Europskom kongresu u Parizu bilo je 800 vodećih svjetskih oftalmologa kojima se obratio. – Leća o kojoj raspravljamo je tehnički savršena, ali mi liječnici stalno se susrećemo s problemom predrasuda. Ovo je leća nove generacije koja pripada novim generacijama. A stare generacije se teško privikavaju na novo. Vidim da 30 posto vas ima naočale jer ne vidite dobro. Zbog čega bi vam pacijenti vjerovali da ćete napraviti nešto dobro za njih kada ni sami ne prihvaćate nove tehnologije. Ja sam prije 13 godina laserski skinuo dioptriju, prije dvije i pol godine ugradio sam si novu leću jer vjerujem u ono što nudim pacijentima – kazao je Gabrić i dobio gromoglasan pljesak koji su mu dali ne samo kao kolegi nego i kao lideru.

Naime, profesor Gabrić i njegovi suradnici vjeruju u metode koje nude svojim pacijentima, a kao dokaz toga prof. Gabrić je 2011. operirao svoga sina Ivana, danas liječnika, istom metodom kojom njegov sin sada operira svoje pacijente. – I zato ljudi koji imaju novac i nije im bitna cijena, dolaze k nama! Jer mi sami vjerujemo u ono što radimo. Znamo kako dobro funkcionira jer smo probali – tumači liječnik govoreći da svakom stranom pacijentu, pogotovo zvijezdama, uvijek govori kako celebrityjima uvijek prvo zahvale što su došli u Hrvatsku i što im daju povjerenje. Isto je bilo i s Timom Rothom – kaže dr. Gabrić prisjećajući se kako je sve počelo: – Priča s Timom Rothom počela je prije tri godine. Sjedio sam s Ivanom Trump na izboru za Miss Universe, vidio sam da po torbici traži naočale koje je, ispostavilo se, ostavila u hotelu pa nije vidjela pročitati program. Predstavio sam joj se i pitao je zbog čega ne vidi, a ona mi je rekla da je već bila na laserskoj operaciji, ali da ne vidi dobro. Ponudio sam joj pregled i došla je drugi dan. Malo se iznenadila kada je vidjela zgradu jer u Americi na jednom mjestu imaju ordinacije, a operacije su na drugom mjestu. I njoj sam objašnjavao da sam sve sam stekao sa svojih 10 prstiju... Malo smo popričali i pristala je da je operiram. Odmah je javila bivšem mužu i kćeri Ivanki, koja se jako bojala. Na dan operacije kći Ivanka ju je još željela odgovoriti te joj je nudila razne klinike u New Yorku, no Ivana Trump nije odustajala radi povjerenja u Svjetlost. Sjećam se da je u podne doputovala u Zagreb, u 14 sati je operirana i odmah je nastavila s obvezama vezanim uz Miss Universe – kaže liječnik i smijući se dodaje kako je jedini problem bilo to što nije htjela kapati oči da joj se ne pokvari šminka!

Čak 60.000 zahvata

– Molio sam Boga da se nešto ne zakomplicira i jurio cijeli dan za njom kako bih joj nakapao oči – priča Gabrić. U međuvremenu, u njegovu kliniku došao je Joseph Cinque, bliski suradnik i prijatelj američkog predsjednika Donalda Trumpa.

– O njemu su ispisane brojne stranice i šire se brojne kontroverze, ali ne bih ulazio u stvari koje ne znam. On je taj dan došao kako bi Svjetlosti uručio nagradu Star Diamond Award koju nam je dodijelila American Academy of Hospitality Science. Čovjek je u 11 sati došao k nama, požalio se da ne vidi dobro, u 14 smo ga već operirali, a nekoliko dana kasnije nam se javio kako mu je Central Park opet zelen, a godinama mu je bio siv – prisjeća se Gabrić koji s većinom svojih pacijenata ostane u prijateljskim odnosima.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Slično se dogodilo i glumcem Armandom Assanteom koji je već nekoliko puta bio u Hrvatskoj pa nije imao nikakvih predrasuda kada je dr. Gabriću došao na operacijski stol jer ga je upravo Ivana Trump uputila u Svjetlost kao kliniku kojoj se može vjerovati. – Imao sam slobodna četiri dana i odlučio sam doći u Hrvatsku isključivo zbog vrhunskog stručnjaka prof. dr. sc. Nikice Gabrića kako bih riješio svoje probleme s vidom. Doslovno sam iz zrakoplova došao u Očnu kliniku Svjetlost i u manje od dva sata pregledan sam i operiran. Već danas imam savršen vid i vidim kao što nisam zadnjih 10 godina – istaknuo je Armand Assante nakon operacije.

Slučaj je htio da je isti dan kada je operiran, Armand Assante na večeri u zagrebačkom hotelu “Esplanade” sreo talijanskoga glumca Franca Nera. I njemu je ispričao svoje iskustvo, koje je zvučalo baš kao da je bilo dio nekog scenarija, no Franco Nero je već bio na pregledima u klinikama u Londonu i Rimu te nije imao previše povjerenja, a malo ga je bilo i strah zahvata i ishoda.

Foto: Privatni album

Ipak, na Assanteov nagovor došao je na pregled u Svjetlost. Zbog neodgodivih obveza otišao je u Rim, no profesor Gabrić i njegov tim bili su uvjereni da će se vratiti. Tjedan dana kasnije, vratio se zajedno s prijateljicom, producenticom Cassandrom Gavom koja je imala poseban problem: astigmatizam i pet dioptrija razlike pa ni s naočalama nije mogla postići dobru kvalitetu vida. Profesor Gabrić operirao je i nju, a ona je samo nekoliko minuta nakon operacije već slala poruke prijateljicama glumicama Diane Keaton i Andie McDowell, koje također planiraju doći u Svjetlost na operaciju. Upravo je Cassandra Gava ispričala Timu Rothu svoje iskustvo.

Nekoliko dana kasnije, Tim Roth nazvao je dr. Ivana Gabrića, sina profesora Gabrića. – Zamislite da imate 30 godina i da vas jedan dan samo nazove Tim Roth – kaže Ivan i nastavlja: – Rekao je da je čuo za našu bolnicu i pitao bi li on i njegova žena Nikki, koju nije vidio pet mjeseci jer je u Liverpoolu snimao novu dramsku seriju, doći na pregled – priča Ivan.

Došli su na ugovoreni termin, a Tim Roth i Nikki zajedno su, držeći se za ruke, ušli u operacijsku dvoranu. Nekoliko sati kasnije, oboje su bili presretni. – Cijeli život slabo sam vidio na lijevo oko. Dapače, mislim da sam na njega vidio manje od 30 posto. Bio sam kod mnogih liječnika u SAD-u i Engleskoj koji su me uvjeravali da za to oko nema nade, a nakon samo dva sata provedena u klinici Svjetlost, prvi put u životu vidim na to oko! Jednostavno nevjerojatno, savršeno vidim na svim udaljenostima, i to s oba oka – bio je oduševljen Tim Roth koji je prvi put nakon 45 godina pročitao novine bez naočala.

Foto: Privatni album

– Upravo je to ono što se novcem ne može platiti, ta sreća pacijenata i njihove preporuke najveća su nam motivacija za daljnji rad – tumači profesor Gabrić koji trenutačno na stolu ima ponudu jednog investicijskog fonda koji bi želio ući u suvlasništvo klinike Svjetlost. Za dr. Gabrića bi to značilo da on i njegovi sinovi Ivan i Krešo, obojica liječnici, više ne bi morali raditi nego si mogu priuštiti lagodan život. No, svi oni koji ga poznaju već se sada klade da on tu ponudu neće prihvatiti. Iza njega je više od 60.000 zahvata, no previše voli svoj posao da bi ga se odrekao. Jer, kako je često naglašavao, novac mu nije glavni motiv.