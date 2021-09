Otvoren Zagreb Design Week! Pogledajte što sve nudi bogat program festivala

U Hali V. Tehničkog muzeja u Zagrebu otvoren je osmi po redu Zagreb Design Week. Svečanom otvorenju festivala prisustvovao je i Giulio Cappellini, dizajner namještaja, arhitekt i art direktor firme Cappellini.

Njegovo ime je globalni sinonim za dobar dizajn. Svoje cjeloživotno iskustvo zagovaranja suradnje dizajnera i namještajaca podijelit će na konferenciji strateškog restrukturiranja industrije namještaja u „industriju s identitetom“ koju organizira ZGDW u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca — Udruga drvne i papirne industrije.

Cijeli ovaj tjedan posjetitelji će moći razgledati, ali i kupiti vrhunske proizvode. U prizemlju će posjetitelji moći kupiti neke od najbolje dizajniranih proizvoda na hrvatskom tržištu, od namještaja do mode, a na katu nas očekuju izložbe: izložba finalista „ZGDW Award“, međunarodne nagrade za dizajn, radovi studenata i učenika dizajna, te niz međunarodnih, tematskih izložbi.

Iza Hale V nalazi se vrt u kojem će se održavati predavanja, filmske projekcije i naravno, partyji! Diljem grada niz partner lokacija organizirat će vlastite programe.

Od bogatog programa valja izdvojiti nastup omiljenog zagrebačkog benda Porto Morto u četvrtak. Petak je rezerviran za spektakl queer kolektiva House of Flamingo dok se u subotu sprema dugo očekivani koncert grupe Denis&Denis.

Svi programi posjetiteljima su dostupni uz predočenje COVID potvrde ili testiranje na ulazu, u radnom vremenu do petka od 15 do 21 sat, a za vikend od 11 do 21 sat. Party zona i vrt rade svaki dan do ponoći.

