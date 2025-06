Novi Zagreb za vikend opet bez tramvaja: Važna izmjena u javnom prijevozu i na istoku grada

Zbog radova u ispravljačkoj stanici Zapruđe, u subotu i nedjelju, 7. i 8. lipnja, bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara. Tramvajske linije 6, 7, i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 7: Arena Zagreb - Jadranski most - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Dubrava

Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski most

Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607 (Savski most - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara) koja će prometovati trasom: Savski most - Jarunska ulica - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Zapruđe - Avenija Marina Držića - polukružno okretanje Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Zapruđe - Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savski most.

Polazno stajalište u smjeru Savskog mosta bit će na Aveniji Marina Držića, kod oznake za 16. meridijan. Noćna tramvajska linija 31 bit će supstituirana autobusom.

Konačno se ide u obnovu petlje, radovi počinju kad završi nastava

Što se tiče ostalih izmjena u prometu, u ZET-u javljaju da će, zbog radova sanaciji dijela kolnika Čulinečke ceste, autobusna linija 225 (Sesvete - Resnik - Kozari Bok) će od subote, 7. lipnja u 8 sati do očekivanog završetka radova u srijedu, 11. lipnja, prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera: Sesvete - redovnom trasom do raskrižja Čulinečke ceste i Slavonske avenije - (lijevo) Slavonska avenija - (desno) Ulica Resnik II. - (lijevo) Ulica Resnik I.- u nastavku redovnom trasom prema Kozari Boku

Kozari Bok - redovnom trasom do raskrižja Ulice Resnik I. i Ulice Resnik II. - (desno) Ulica Resnik II. - (lijevo) Slavonska avenija - i u nastavku redovnom trasom prema Sesvetama

Zbog održavanja DM Ženske utrke, autobusna linija 113 (Ljubljanica - Jarun) neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun u subotu, 7. lipnja od 7 do 19 sati i od 20 do 23 sata. Od 19 do 20 sati, linija 113 neće prometovati.

Linija 117 (Črnomerec - Jarun) će u subotu, od 19 do 20 sati prometovati skraćeno do terminala Ljubljanica. S početnog stajališta linije 113, autobusna linija 117 ostvarit će polaske pet minuta kasnije u odnosu na polaske s Jaruna.

Od subote 7. lipnja, primjenjivat će se novi raspored ulaznih perona autobusnih linija 117 (Črnomerec - Jarun), 121 (Črnomerec - Karažnik - Gajnice), 130 (Črnomerec - Borčec), 131 (Črnomerec - Bizek) i 134 (Črnomerec - Prečko) na terminalu Črnomerec. Linija 131 polazit će s perona 3 (zajedno s linijama 122/123), linije 117 i 134 polazit će s perona 5, linija 130 s perona 9 (zajedno s linijom 124) te linija 121 s perona 11. Zbog navedenih promjena, na linijama 121, 130 i 131 djelomično će biti izmijenjen vozni red.

Grafički prikaz novog rasporeda perona dostupan je na internetskim stranicama www.zet.hr