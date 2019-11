Glomazno zapušteno zdanje trebalo je biti kulturna meka, sada ga prodaju za 5 milijuna eura

Za 4,9 milijuna eura na Njuškalu se od ovog tjedna prodaje nikad dovršeni dio Kulturnog centra Dubrava. Zdanje od šest tisuća četvornih metara “u zadovoljavajućem je stanju”, stoji u oglasu koje je u vlasnikovo ime postavila agencija za nekretnine Opereta, a budućem se investitoru nudi projekt po kojem se zgrada može pretvoriti u svojevrsni trgovački centar, s tim da se predviđa gradnja još jednog kata i garaže uz sjeverni dio objekta.

Bez komentara

– Predmetna građevina sastoji se od podruma, prizemlja i dva kata. Objekt je u zatečeno stanje doveden prije nekoliko godina i od tada na njemu nisu vršeni građevinski radovi. Cjelokupna nosiva armirano-betonska konstrukcija je izvedena, krovište i fasada su dijelom izvedeni od aluminijskog trapeznog lima i stakla te unutar objekta postoje djelomično izvedene instalacije električne energije i strojarstva – što je sve spremno za investitore navodi se u oglasu u kojem se i objašnjava gdje se mogu smjestiti ugostiteljski objekti, gdje trgovine, na kojim etažama su planirana parkirališna mjesta te kako bi “po izgradnji lokacija trebala zaživjeti kao centar tog dijela grada”. Bila je to i prvotna ideja gradnje kulturnog centra na adresi Dubrava 51a, koja se “rodila” još sedamdesetih, a u čiju se realizaciju na kraju ušlo javno-privatnim partnerstvom. I tu se sve zakompliciralo.

– Dio koji trenutačno funkcionira najnormalnije, onaj dovršeni, u vlasništvu je Grada, naš je. E, sad, ovaj dio koji se prodaje u privatnom je vlasništvu, ali objekt je to koji nije uknjižen. Mi smo već i prije razmišljali o kupovini tog dijela jer, realno, naslanja se na naš dio, ali ne želimo se u to upuštati dok vlasnik ne upiše objekt u zemljišne knjige. Ako to i napravi, tražit ćemo da ovlaštenu procjenu vrijednosti zdanja i onda eventualno vlasniku ponuditi otkup, nećemo preko oglasnika – kazali su nam jučer u Gradskoj upravi, u kojoj su nam rekli i da su okončali izvanparnični postupak “radi razvrgnuća suvlasničke zajednice između Grada i privatnog trgovačkog društva” pa na području koje je na prodaju nemaju nikakav svoj udio. U samom katastru, osim Grada, na čestici je bio upisan i Alu-kon d.o.o., u kojem su nam potvrdili da su se oni odlučili na prodaju nedovršenog dijela Kulturnog centra Dubrava, ali Ivan Špoljarec, vlasnik tvrtke koja se inače bavi aluminijskim sustavima, kazao nam je da prodaju nekretnine ne želi komentirati.

Nikad do kraja proradio

Riječ-dvije kazao nam je zato predsjednik Gradske četvrti Gornja Dubrava Damir Oniško, koji je objasnio da je Vijeće već pisalo Gradu kako bi najradije da upravo oni otkupe nekoć planiranu “kulturnu meku”.

– Dio koji funkcionira, funkcionira odlično. Pod jednom su “kapom” Centar za kulturu, Centar za obrazovanje, Dječje kazalište Dubrava, Galerija Vladimir Filakovac, a i na šest tisuća četvornih metara, koliko iznosi površina nedovršenog dijela, konačno bi se mogao realizirati veliki multimedijalni centar kakav se oduvijek planirao – kazao nam je Oniško, dok nam je predsjednica Mjesnog odbora Klaka Lidija Katalinić Špoljarić rekla kako sam centar postoji više od trideset godina, a stanovnicima Dubrave je žao što nikada nije proradio u prvotno obećanim gabaritima.

