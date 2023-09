Mijenja se umirovljenički cenzus za besplatni ZET-ov pokaz, prijave od četvrtka

Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi povećat će se cenzus za ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu za umirovljenike i osobe starije od 65 godina koje nisu umirovljenici s dosadašnjih 424,71 na 560,00 eura, javili su danas iz zagrebačke gradske uprave.

S obzirom na to da je Odluka 13. rujna objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba, a stupa na snagu osmog dana od dana njezine objave, zahtjevi će se moći podnositi od četvrtka, 21. rujna 2023. i to u svim područnim uredima na području Grada Zagreba te na lokaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, svakim radnim danom u uredovno vrijeme od 08:30 do 15:30.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na ovom linku, a uz zahtjev je potrebno priložiti samo zadnju obavijest o mirovinskom primanju.