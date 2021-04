Mijenja se trasa na linijama 315, 319, 107 i 159, radovi su u tijeku

Sanira se dio kolnika Ulice Dolenka u naselju Lukavec, pa će autobusne linije 315 (Savski most - Lukavec) i 319 (Velika Gorica - Lukavec) od sutra u 8 sati do završetka radova, koji se očekuju 3. svibnja, prometovati će u oba smjera djelomično izmijenjeno. A evo i trase:

Linija 315: Savski most - redovnom trasom do raskrižja Tratinske ulice i spojnog puta uz kanal – Celine – Starogradska ulica – Lužec – Lukavec

Linija 319: Velika gorica – redovnom trasom do raskrižja Ulice Lužec i Starogradske ulice – (ravno) Lukavec Za liniju 315 privremeno će biti se uspostavljena obostrana autobusna stajališta Celine i Putine.

Također od sutra, Autobusna linija 107 (Jankomir - Žitnjak) do ponedjeljka će prometovati djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Jankomira zbog uređenja kolnika Zagrebačke avenije, na dijelu od Savske ceste do Nehajske ulice (gornja razina). Autobus će voziti redovnom trasom do stajališta Vrbik, odakle će nastaviti vožnje podvožnjakom ispod Savske ceste te u nastavku uobičajenom trasom do Jankomira. Autobusno stajalište Savska u smjeru zapada neće biti u funkciji za vrijeme izvođenja radova, dok stajalište Nehajska u smjeru zapada neće biti u funkciji samo u petak i subotu.

Konačno, od četvrtka u 8 sati do završetka radova, autobusna linija 159 (Savski most - Strmec Odranski) će prometovati skraćeno do autobusnog stajališta Strmec-centar, zbog radova na izgradnji kanalizacijske mreže na dijelu Strmečke ceste, od Ulice Celići do okretišta Strmec-Regelji. Za vrijeme izvođenja radova, privremeno će biti uspostavljena autobusna linija 159A (Savski most - Zadvorska - Strmec Odranski).