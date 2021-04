Zbog reli prvenstva mijenjaju se trase linija s Glavnog kolodvora, a evo i obilazak za vozače

Zbog održavanja Svjetskog reli prvenstva (WRC Croatia 2021), u četvrtak između 12 i 24 sata autobusne linije glavnog kolodvora prometuju izmijenjenom trasom zbog zatvaranja zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice.

- Autobusne linije 108 (Glavni kolodvor - Savski most), 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 219 (Glavni kolodvor - Sloboština), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 243 (Glavni kolodvor - Kajzerica), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor - Petrovina), 311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh), 313 (Glavni kolodvor - Vukomerić) i 330 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) prometovat će s terminala Glavni kolodvor lijevo Ulicom grada Vukovara, desno Avenijom Marina Držića, desno Slavonskom avenijom, potom će skrenuti lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca i nastaviti uobičajenom trasom do krajnjih odredišta - objašnjavaju u ZET-u, a dodaju da će u smjeru Glavnog kolodvora autobusi prometovati uobičajenim trasama. Stajalište Lisinski - zapad u smjeru odredišta pri tom neće biti u funkciji.

Autobusna linija 218 ( Glavni kolodvor - Savica - Borovje) prometovat će s terminala Glavni kolodvor istom trasom kao i gore navedene linije, ali će sa Slavonske avenije skretati lijevo na Kruge i nastaviti uobičajenom trasom. Pri povratku autobusi prometuju redovnom trasom. Autobusi linije 218, u smjeru Borovja, neće koristiti stajališta Lisinski i Nacionalna sveučilišna knjižnica.

Autobusna linija 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec), prometovat će izmijenjenom trasom samo u smjeru Novog Jelkovca. S terminala Glavni kolodvor autobusi će skrenuti lijevo na Ulicu grada Vukovara, potom desno na Aveniju Marina Držića te lijevo na Slavonsku aveniju otkuda nastavljaju uobičajenom trasom. Autobusna linija 281, u smjeru Novog Jelkovca, neće koristiti stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge.

Autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme) neće prometovati u četvrtak, do 16.35 sati i u nedjelju, 25. travnja do 13.30 sati, jer će zbog održavanja reli utrke biti obustavljen promet dijelom Sljemenske ceste.

U četvrtak, 22. travnja 2021. godine od 12 do 24 sata za potrebe ceremonijalnog starta, javlja PU Zagrebačka, planirano je zatvaranje prometa zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu (prostor ispred zgrade NSK).



Obilazni pravci su:

Ulica Grada Vukovara- Savska - Savski most- Rotor- Avenija Dubrovnik- Most – Most Mladosti- Držićeva- Ulica Grada Vukovara.

Ulica Grada Vukovara- Držićeva- Most slobode pa dalje prema Novom Zagrebu ili odvojak sa Savske na Slavonsku aveniju- Aveniju Većeslava Holjevca- Most Slobode i dalje u Novi Zagreb.

Svi građani i sudionici prometa koji se zateknu u blizini navedenih dionica utrke dužni su se pridržavati uputa i naredbi policijskih službenika, kao i uputa redarske službe.

Mapu s vremenima i lokacijama zatvaranja prometnica pronađite ovdje