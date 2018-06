Lederer na čelu kulture: Jesu li većina u Skupštini i Dinamo bili jezičac na vagi

Četiri kandidatkinje, jedna pobjednica. Gradski ured za kulturu od jučer vodi Ana Lederer, publicistkinja, teatrologinja i prva intendantica zagrebačkog HNK.

Povjerenstvo je tako odlučilo, govore nam u Gradu, a unatoč tome što to nismo ni pitali, odmah dodali: “Nema veze sa skupštinskom većinom ako to mislite.”



Nije ni posve čudno što je obrana stigla i prije “napada” jer se od ožujka, otkad je natječaj za pročelnika za kulturu raspisan, nagađalo tko će doći na njegovo čelo. I to sve zbog činjenice da je upravo Ana Lederer među pet skupštinskih zastupnika, iz redova Neovisnih za Hrvatsku, koji su gradonačelniku Milanu Bandiću nužni za većinu u gradskom parlamentu. A upravo je svom, sad stranačkom kolegi Zlatku Hasanbegoviću Ana Lederer bila zamjenica kad je on bio ministar kulture, što joj je, doznajemo u Gradu, uz ostale kvalifikacije išlo u prilog za novu poziciju. Ona sama nije željela komentirati svoje prve poteze ili eventualni izbor novih suradnika u uredu koji je dosad vodio Tedi Lušetić, već nas je zamolila da se čujemo tijekom sljedećeg tjedna.

– Stvarno mi je gužva danas, u procesu sam primopredaje, prvi je dan – ispričala se nova pročelnica Gradskog ureda za kulturu, čije ime od jučer i službeno stoji na internetskim stranicama Grada. Podsjetimo, između četiri kandidatkinje koje su se za poziciju prve žene gradske kulture prijavile bila je i književnica Milana Vuković Runjić, inače skupštinska zastupnica Stranke rada i solidarnosti. Ona, rekla je, odabirom kolegice Lederer nimalo nije razočarana.

– Mislim da svakome mora biti jasno, kad se javi na javni natječaj, da posao može ili ne mora dobiti – iskrena je bila Vuković Runjić, koja je odbacila i sve teorije da je mjesto popunjeno na ovaj način kako bi se održala skupštinska većina. Šupljikavo je to razmišljanje, kaže.

– Površan je to pogled na stvari. Gradonačelnik je već prije rekao da nije nužno da na čelu gradskih ureda budu ljudi iz njegove stranke i to je jedan od razloga zašto ja i jesam uz njega – rekla je književnica. Na imenovanje Ane Lederer, s druge strane, reagirao je Most, u kojem smatraju da je Bandić upravo dodjelom pozicije u kulturi Neovisne za Hrvatsku natjerao da na posljednjoj sjednici Skupštine povuku svoj prijedlog kojim se protive preoblikovanju sportske udruge Građanski nogometni klub Dinamo u sportsko dioničko društvo prije no što se u udruzi provedu potpuno transparentni izbori.

– Gradonačelnik je opet pokazao da je mir za Mamićevu maksimirsku vrhušku i njihove mutne planove spreman platiti čak i dragocjenom pročelničkom pozicijom – poručili su iz Mosta, pa dodali kako je to samo nastavak Bandićeve politike koja je rezultirala potpunom devastacijom zagrebačkog sporta.