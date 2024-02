VIDEO Kalinić: 'Strahujem od novog potresa, jedan grad na obali posebno je ugrožen'

Hrvatska je minimalno bila spremna za potres u Gradu Zagrebu, a ostatak gradova još je u gorem stanju. Najranjiviji je Dubrovnik, smatra bivši pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić.

–Na papiru prije potresa 22. ožujka kojemu će uskoro godišnjica, bilo je 8200 pripadnika civilne zaštite. Grad Zagreb je imao na terenu između 6200 i 6500 pripadnika civilne zaštite uz ostale službe. Međutim, u gradu od 780 000 ljudi to se nije moglo vidjeti, koliko je bilo zahtjeva. Grad Zagreb je imao dogovor s 44 firme za čišćenje prometnica u slučaju potresa i one su označene na plakatima postavljenim u javnim zgradama i ustanovama. To i dalje visi, no ne znači danas apsolutno ništa jer suradnja s njima više postoji. Problem je što garnitura koja je došla na vlast to ne razumije, nema viziju, a nisu uspjeli ni održati ono što je postojalo prije njih - tvrdi Kalinić. Ništa bolje nije ni u ostatku Hrvatske, smatra on.

–Ni kada se događala poplava, ali i potres, nigdje nisam vidio civilnu zaštitu. Jedino što vidim su župani i gradonačelnici koji obuku uniformu i pričaju bajke, no od toga nema ništa. Zabrinjavaju me potresi koji se momentalno događaju u Jadranskom moru. Dubrovnik je izuzetno ugrožen. Na to godinama upozoravam odgovorne, da se treba formirati civilna zaštita i da trebaju biti pripremljeni ljudi za spašavanje iz ruševina koji bi mogli priskočiti Dubrovniku u pomoć. Grad Zagreb je imao opremu koja se mogla prenositi, no hrvatska vojska nije imala helikoptere koji bi ju mogli prebaciti zato što je to bilo za njih preteško - napominje on.

Da Dubrovnik pogodi potres jačine sedam Richtera, to ne bi bilo prvi puta, no posljedice bi ovoga puta bile katastrofalne.

–Imali bismo značajne žrtve i značajan broj ranjenih. I naravno, pitanje je tko bi mogao uopće priskočiti u pomoć -zaključio je.