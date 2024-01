Pavle Kalinić: Mjesec dana vojne obuke je nedovoljno, to je neozbiljno. Treba skratiti četvrti srednje

Pavle Kalinić, bivši pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba, osvrnuo se na uvođenje obvezne vojne obuke. Kalinić smatra da je, neovisno o ratnim opasnostima, vojni rok neophodan, a kao primjer uspješne prakse navodi Švicarsku.

- Neutralna Švicarska koja od 1848. nije ratovala ima obvezni vojni rok koji traje 245 dana. Vidimo u kakvoj je situaciji i danas Ukrajina. Svi su joj u početku pomogli, a sada su povukli ručnu i Ukrajina je ostavljena na cjedilu. Ako se nisi u stanju sam braniti, neće te ni drugi braniti, kao ni nas od 1991. do 1995. - rekao je za N1.

Da imate izbora biste li išli odraditi vojni rok? DA 1764 glas/ova

NE 3659 glas/ova

Prema Kaliniću, Hrvatska bi trebala imati i profesionalni dio vojske, ali i onaj koji se može aktivirati u slučaju prijetnje. Stoga smatra da treba uvesti vojni rok, ali da on treba trajati duže od mjesec dana.

- Naši veliki talenti koji vjerojatno stoje iza mudrog prijedloga od mjesec dana bi najradije to uveli online, kao tečaj prve pomoći. Mjesec dana je nedovoljno, minimum minimuma je da se kopira švicarski model. Hrvatska mora biti u stanju braniti samu sebe - kazao je Kalinić.

Tu nije stao. - To je neozbiljno. Onaj tko je to predložio se vidljivo ne razumije. Minimum bi bio tri do četiri mjeseca. To se da složiti. Ljudi idu na fakultete nakon srednje, a može se malo skratiti četvrti razred srednje škole i pomaknuti početak prvog semestra na fakultetu. Radilo bi se maksimalno o 20 dana s jedne i druge strane. Vojska je ključna - ističe za N1.

Podsjetimo, Ministarstvo obrane (MORH) priopćilo je u srijedu da radi na konceptu kraće osnovne vojne obuke, a državi tajnik Zdravko Jakop izjavio je u Saboru da će model biti poznat u što skorijem roku. To je kazao nakon što se u hrvatskim medijima pojavila informacija da je ministar obrane Ivan Anušić dobio zadatak da uvede mjesec dana obvezne vojne obuke nakon srednje škole, u kojoj bi svi prošli obuku prve pomoći, rukovanja oružjem, nuklearne i kemijske zaštite.

Ako imate obučenijeg vojnika, dočasnika i časnika, onda ste spremniji, kazao je Jakop u Saboru. - MORH je uvijek tražio najbolja moguća rješenja, tako da i sada traži najbolje moguće rješenje. To je aktualno pitanje i vidjet ćemo s kojim ćemo rješenjem izaći van - rekao je Jakop.

Sve su opcije otvorene i probat ćemo naći nabolje moguće rješenje, dodao je državni tajnik istaknuvši da u Oružanim snagama ima dovoljno ljudi koji će provoditi obuku. - MORH i Oružane snage su u skladu sa zakonom i Ustavom uvijek spremne odgovoriti zadaćama - naveo je. Jakop je rekao da će novac za tu svrhu biti osiguran te da su i u ovoj godini određena sredstva predviđena za obuku.

